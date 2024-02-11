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快訊／氣象署續發低溫特報！16縣市冷到明天「最凍6度」

▲▼低溫特報 。（圖／氣象署）

▲16縣市低溫特報 。（圖／氣象署）

生活中心／綜合報導

中央氣象署16:24持續針對16縣市發布低溫特報，氣象署提醒，今(11日)晚間至12日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；其中，台中及南投局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

低溫特報
影響時間：11日晚上至12日上午
＊橙色燈號(非常寒冷)：台中市、南投縣
＊黃色燈號(寒冷)：新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣

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▲▼天氣,氣象,寒流,保暖,低溫。（圖／記者宋良義攝）

▲今晚到明晨有10度以下低溫。（示意圖／記者宋良義攝）

根據氣象署預報，明天(12日)大年初三，清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台南以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他地區14、15度，白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升，西半部留意日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。

大年初四、初五(13日、14日)清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，留意日夜溫差大；各地為晴到多雲，僅東南部地區有零星短暫雨。氣象署也提醒，大年初五馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

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