快訊／16縣市低溫特報！今晚到明晨「台中南投最冷6度」

▲明天還有低溫。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署10:27針對16縣市發布低溫特報，氣象署提醒，今天(11日)至明天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明天上午台中及南投局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

低溫特報

影響時間：11日晚上至12日上午

＊橙色燈號(非常寒冷)：台中市、南投縣

＊黃色燈號(寒冷)：新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣

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▲氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

根據中央氣象署說明，今天受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中部以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他13至15度，白天氣溫略為回升，北部及宜花高溫17至19度，其他地區可以來到20到25度，西半部日夜溫差大；水氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨。

氣象署預報，明天(12日)大年初三清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台南以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他地區14、15度，白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升，西半部留意日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。大年初四、初五(13日、14日)清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，留意日夜溫差大；各地為晴到多雲，僅東南部地區有零星短暫雨；另外，大年初五馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

▲▼氣象署說明天氣趨勢。（圖／氣象署）