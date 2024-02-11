4妹子初二凌晨躺地鬼吼鬼叫！三重人怒：不用睡覺？　警回應了

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

新北市民眾大年初二凌晨，直擊有4名年輕妹子在三重龍門路街上大吵大鬧，將她們行為拍下並PO上網說，「當三重人不用睡覺的喔」。對此，警方表示，為維護過年期間住戶安寧，將加強影片中地點龍門路周邊深夜巡邏，以避免再有夜間喧囂情事發生。

▲▼ 89妹躺地大吼大叫擾人睡覺。（圖／翻攝自Facebook／●【爆料公社二社】●）

李姓網友在臉書社團「●【爆料公社二社】●」分享影片，並說「吵死，半夜兩點多在那邊鬼吼鬼叫，當三重人不用睡覺的喔」。

而從原PO分享的影片可看到，現場共有4名年輕妹子，一名坐在地上手拿手機的女子，疑似大喊其中一人的名字後罵三字經，然後站著的2名女子不予理會，說「我不理妳們了」，然後掉頭就往屋內走，而另名坐在地上的女子聽到後往後躺下捧腹大笑，期間也不忘繼續滑手機。

看到影片的網友紛紛留言「躺地上有夠髒」、「很無言，吵到別人真是夠了」、「三更半夜這樣真的不行」、「過年大吼大叫很正常」、「這很嗨喔，嗑蠻多的」、「房價九字頭的地方還有瘋子?」。

警方表示，分局尚未獲報貼文所述之喧擾情事，由於貼文內無具體時間及相關人別，本分局已於臉書貼文處留言請民眾提供具體資訊供警方查處。另為維護過年期間住戶安寧，將加強影片中地點龍門路周邊深夜巡邏，以避免再有夜間喧囂情事發生。

警方呼籲，新春佳節期間友人聚會應注意音量控制，尤其深夜時段更不可大聲喧嘩，妨害住戶安寧；若有製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者，警方將依社會秩序維護法第72條進行裁罰，以提供民眾安逸舒適的生活環境。