過年遊春好趣處　「深坑廳」探索新北文化之旅

▲「深坑廳」修復後完工啟用。（圖／新北市城發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

充滿歷史風貌的深坑舊分駐所，以日治時期「深坑廳」樣貌做修復，並將內部空間翻新改造成工作坊。配合年節出遊氣氛，市民朋友可看到煥然一新的歷史建築重現，也可親自體驗在地特色小物，年假期間民眾到深坑遊玩，除了逛深坑老街，嶄新的「深坑廳」也可作為深坑老街熱門的打卡景點。

新北市府於2022年成立專案推動平台，由跨局處、公所團隊共同推動，並媒合新北市建築公會規劃設計，選定深坑舊分駐所為示範點，推動「新北市深坑老街舊分駐所地方創生整備計畫」，並成功爭取中央補助，位於深坑老街旁的舊深坑分駐所，參考原日治時期「深坑廳」樣貌，由專業工匠團隊一磚一瓦手工修復，重現歷史建築風華。

▲原分駐所修復前建築外觀。

走進建築物裡看到改造過後的「深坑廳」，除了將內部空間翻新，也保留部分過去歷史建築的痕跡，讓民眾能瞭解這棟建築背後的故事。此外，內部空間以多功能交誼空間及工作坊做設計，讓「深坑廳」外觀是歷史建築，內部可作為展覽空間，後續民間團隊進駐經營，結合深坑老街觀光及周邊青創資源，將成為深坑老街觀光新亮點。

新北市城鄉發展局表示，新北城市風貌近年除了不斷翻新轉變，同時也注著文史記憶空間的活化再生。深坑分駐所改造工程在公私部門協力合作下，讓「深坑廳」於2023年12月30日順利完工啟用，歡迎民眾年假走春能夠來深坑，逛老街、吃美食、玩傳藝，體驗當地歷史人文及建築風貌。

▲室內空間翻新並保有原歷史建築痕跡。

▲深坑廳內部空間結合知名藝術家辦理油畫、彩瓷藝術聯展，展期至2月14日。