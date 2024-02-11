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年初二爆車潮！屏警持續啟動調撥車道+長綠號誌　確保交通順暢

▲因應大年初二車潮，屏東縣警局持續啟動調撥車道暨長綠號誌 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲因應大年初二車潮，屏東縣警局持續啟動調撥車道暨長綠號誌 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為紓解大年初二回娘家及出遊車潮，屏東縣警局除針對易壅塞路段台1線、台9線、台17線及台26線等道路實施長綠號誌、調撥車道及車輛分流等疏導措施外，更規劃「交通快速疏導部隊」於各重要路段待命，以快速排除交通事故及機動疏導。

▲因應大年初二車潮，屏東縣警局持續啟動調撥車道暨長綠號誌 。（圖／記者陳崑福翻攝）

依據往年春節連續假期車流分析，歷年來台1線加台17線南下全天最高車流統計範圍約在35,000PCU-40,000PCU，惟昨(10)日經系統計算，南下全日車流達48,000PCU，為近年最高，顯示春節期間恆春半島住房率雖不高，但因南部天氣佳，一早即湧入大量出遊及返娘家車潮。

為此，縣長周春米針對縣轄易壅塞路段及周邊道路重點區域，特別要求縣警局加強交通疏導與管制工作。縣警局今（11）日疏導策略特針對車流時段特性，上午以長綠號誌及調撥車道優化南下車流效率，中午後除長綠外，將依據北返車流狀況調整調撥措施，以達台1線運輸走廊疏運效率最大化。

另依據往年春節連假車流分析，大年初四將達北上車流最高峰，縣警局將於2月13日(初四)首次啟用最長雙點北上調撥措施，除於台1線楓港至枋山大橋(台1線460至453.1公里)，亦同時於水底寮至加祿路段(台1線436.5至445.5公里)實施北上調撥車道。

縣警局長戴台捷呼籲春節連續假期期間，用路人需恪遵交通規則，並注意保持前後安全車距，切勿酒後駕車，並隨時注意CMS即時路況看板訊息及收聽警察廣播電台(93.1)，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段，才能縮短路程時間，如遇易壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮疏導循序前進，並請駕駛人遵守交通規則，切勿疲勞駕駛以維護行車安全及順暢。

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春節屏東縣政府警察局號誌戴台捷車道

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