強化春節作業安全　台南勞局保護勞工平安過好年

▲台南市長黃偉哲呼籲業者重視歲末及春節期間之勞工工作安全，落實各項防災機制，並遵守過勞預防相關規定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年歲末及農曆春節前這段期間，為傳統上除舊布新的季節，各行業因增加歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業，而升高發生職業災害及因超時工作產生過勞風險，市長黃偉哲呼籲業者重視歲末及春節期間之勞工工作安全，落實各項防災機制，並遵守過勞預防相關規定。

黃偉哲市長表示，歲末期間，營造業工作者為了能如期回家過年，工地多會搶工期、趕進度，而其他行業為了除舊佈新，也常趁年節前進行機具歲修保養、大樓外牆清洗、景觀園藝修剪或溫泉儲槽清洗等作業，隨著臨時性及動態性作業增加，災害事故亦相對變多。為督促業者重視歲末及春節期間之勞工工作安全。

勞工局長王鑫基呼籲，施作廠商莫因趕工而忽視安全，事業單位應確實做好各項作業之職業安全衛生防護及管理，並於現場加派作業監督人員，年假休工期間，仍應不時派人巡查工區及相關安全措施，才能防止職業災害發生。

而春節過後各行業將陸續恢復營運，尤其廠場及營造工地等也會重新開機運轉與開工施作，為避免開工作業引發災害致事業單位之財產損失及勞工傷亡，勞工局王鑫基局長呼籲，雇主應加強各項作業前安全檢查及相關應變措施，並以工作人員的安全為先，避免發生職業災害。

勞工局長王鑫基提醒台南市事業單位雇主在此歲末年初期間，要求勞工增進產能或追趕工程進度的同時，對於職場的安全設施及管理絕對不能疏忽，如有延長工時、例假彈性調整措施等，應遵守勞動基準法相關規定，讓每位勞工朋友都能平安健康的迎接春節的到來，以及快樂的享受過年假期。