　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節國旅…業者哀嘆訂房率　「不降房價、辦促銷？」一票搖頭

▲2022燈會在高雄，飯店從除夕就開始「搶業績」，訂房率 應該都破八成 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

上月中，觀光署統計2月8日到14日國旅訂房率僅40.65%，疫情解封後常一房難求的墾丁、小琉球旅遊熱點，今年更迎來寒冬，飯店訂房率最高僅8成，最低落在6～7成；民宿更慘，訂房率最低甚至不到5成，讓業者直呼「很辛苦」。不過，就有網友不以為然，發起話題「國旅寧願空房也不願意降價」引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板發文問卦，提到近日看到旅宿業者哀嘆訂房率低，抱怨要是真的沒人去，就快幹不下去了。但原PO不以為意，「不是更應該調降價格，或是搞個什麼促銷活動來吸引消費，寧願讓房間空著也不願意降價，表示還過得去不是嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，「讓自由市場機制說話，你貴沒人買單不是很正常？」「哪次節慶假日不哭說訂房率」、「過年前去台東住一晚4599，這房價已經算我的上限了，破萬根本住不起」、「現在就商家與遊客比氣長，建議政府推廣旅遊不要靠補助的方式，那沒有用。」

不過，也有人表示，「不只旅宿業，最近幾年其他行業都這樣，東西賣不出去寧願報廢丟掉，也不願降價賣，舉凡農產服飾生活用品都是這樣，以前還能特賣會撿便宜現在價格死不降價，非常有感」、「（訂房率）真的低嗎？路上一堆車耶！」

▲▼春節住宿訂房率前5大排行。（圖／整理製表）

▲春節住宿訂房率前5大排行。（圖／ETtoday整理製表）

根據觀光署統計，截至1月9日止，春節期間2月8日到14日平均訂房率40.65%，住宿最熱門5大縣市也出爐，包括雲林縣訂房率已有71.03%、苗栗縣57.10%、嘉義縣訂房率56.58%、嘉義市50.75%、南投縣50.40%。另外，旅遊熱點台東縣訂房率則僅有42.98%、花蓮縣訂房率約42.12%、宜蘭縣42.12%。

觀光署分析，訂房情形以春節中間5天較為顯著，其中2月9日除夕旅宿訂房率最高為雲林縣76.71%；2月10日初一旅宿訂房率高達6成以上包括苗栗縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣等4個縣市，最高仍為雲林縣90.24%；2月11日初二旅宿訂房率高達6成以上包括苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台東縣等6個縣市，最高仍為雲林縣91.72%。

觀光署表示，以前6日平均訂房率觀之，計有苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等5個縣市超過5成，其中雲林縣最高達71.03%；整體訂房率與去年春節連續假期相比較，成長3.79%，因民眾已習慣接近假期前才安排出遊並訂房，預估接近假期前旅宿訂房率將會更高。

ET快訊
國道緩撞車1年被撞77次　逾6成疑使用駕駛輔助系統
夫妻手牽手安樂死　結縭70年一起離世
2寶媽過年闖禍！　帶12歲女+8歲兒放鞭炮慘了
包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌　怒：明年不回來了
湖人本季最後補強來了！　才交易又釋出讓渡
春節國旅…業者哀嘆訂房率　「不降房價、辦促銷？」一票搖頭
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」　怒：明年不回來了

你被數字帶風向了嗎？　識破假新聞操縱手法

高鐵推6行程探訪新地標「新幹線0系花魁車」　2日遊只要3625元起

終於等到春節「卻不能出去玩」　他嘆長輩太傳統：能不發飆嗎？

快訊／16縣市低溫特報！今晚到明晨「台中南投最冷6度」

大年初二逢天罡日！回娘家注意2件事　專家教1招替父母增福招財

初二回娘家車潮現！「湖口服務區－竹北」紫爆　時速剩19公里

過年大吃救星！教你「超簡單瘦身舞」甩掉肥肉　跳一分鐘就爆汗

過年哪項習俗最該被廢掉？PTT點名「這1條」最蠢：什麼爛規矩

春節國旅…業者哀嘆訂房率　「不降房價、辦促銷？」一票搖頭

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

陸火鍋店「新服務推出」　手作毛線登場驚呼全網

搶走身障彩券商15萬刮刮樂　嫌犯落網嗆：我就挑軟柿子

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

南鯤鯓國運籤得中上籤！　廟方：政府跟人民要團結

大甲鎮瀾宮搶頭香！　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」　怒：明年不回來了

你被數字帶風向了嗎？　識破假新聞操縱手法

高鐵推6行程探訪新地標「新幹線0系花魁車」　2日遊只要3625元起

終於等到春節「卻不能出去玩」　他嘆長輩太傳統：能不發飆嗎？

快訊／16縣市低溫特報！今晚到明晨「台中南投最冷6度」

大年初二逢天罡日！回娘家注意2件事　專家教1招替父母增福招財

初二回娘家車潮現！「湖口服務區－竹北」紫爆　時速剩19公里

過年大吃救星！教你「超簡單瘦身舞」甩掉肥肉　跳一分鐘就爆汗

過年哪項習俗最該被廢掉？PTT點名「這1條」最蠢：什麼爛規矩

春節國旅…業者哀嘆訂房率　「不降房價、辦促銷？」一票搖頭

月經每月來3次！女大生每天小便20次險不孕　就醫一查：腦長腫瘤

強化春節作業安全　台南勞局保護勞工平安過好年

考駕照筆試「路權判定」最常錯　機車路考魔王關還是直線7秒

討厭過年！同輩親戚「身分太狂」　台積RD嘆：一山還有一山高

國道緩撞車1年被撞77次　逾6成疑使用駕駛輔助系統

《國足奇俠傳》足球惡搞犯規大賽　想贏球先買通裁判

星二代姊妹超正！庭庭短背心洩小蠻腰　妹妹大裸美背全網暴動了

山本由伸身高不是問題　道奇教頭想起巨人一代名投

俄軍事力急速狂增！丹麥料「北約3年內恐遇襲」：快強化戰備

瑜伽初學者入門必看！10大種類＆基礎體式　天鵝式練腹部手臂最快

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

生活熱門新聞

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

彩券行員工：2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

快訊／13縣市晚間發布低溫特報

人妻決定不回婆家過年　網友聽理由全力挺

過年哪項習俗最該被廢掉？這1事被點名：什麼爛規矩

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

更多熱門

相關新聞

布袋警攜手民政單位　村里防詐宣導

布袋警攜手民政單位　村里防詐宣導

過年廟裡拜拜「3大禁忌」別犯！「這地方」千萬不能踩

過年廟裡拜拜「3大禁忌」別犯！「這地方」千萬不能踩

大年初一金廈兩岸煙火大較勁　千人搶看塞爆小金門

大年初一金廈兩岸煙火大較勁　千人搶看塞爆小金門

春節最塞日！初二國道18處「停車場」地雷路段　國5連塞13小時

春節最塞日！初二國道18處「停車場」地雷路段　國5連塞13小時

出門踏青迎新春　新北必遊景點報你知

出門踏青迎新春　新北必遊景點報你知

關鍵字：

旅遊訂房春節旅宿業空房國旅觀光署PTT

讀者迴響

熱門新聞

柯震東牽手安心亞被目擊！無預警現身「信義區夜店發錢」

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

浮誇吊車大王自爆「因台積電賺18億」　稱今年買房要緩緩

車子沒在用要驗車繳稅？　監理所解答

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

彩券行員工：2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

派出所進駐猛鬼大樓　員警睡覺頭腳被轉180度

正妹為房貸做酒店　月入百萬急喊卡

親戚嗆「台北月薪73K很窮」！網見親戚超狂薪水愣

即／大樂透3.57億開出2注！獎落2縣市各得1.78億

劉謙春晚魔術出包！被爆「含淚離開」：估計再也參加不了

台南男上門輸贏被捅死　燒烤店老闆羈押禁見

他口鼻噴血暴斃！空姐「屍體拖廚房」等降落

更多

最夯影音

更多
大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年
蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面