春節國旅…業者哀嘆訂房率　「不降房價、辦促銷？」一票搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

上月中，觀光署統計2月8日到14日國旅訂房率僅40.65%，疫情解封後常一房難求的墾丁、小琉球旅遊熱點，今年更迎來寒冬，飯店訂房率最高僅8成，最低落在6～7成；民宿更慘，訂房率最低甚至不到5成，讓業者直呼「很辛苦」。不過，就有網友不以為然，發起話題「國旅寧願空房也不願意降價」引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板發文問卦，提到近日看到旅宿業者哀嘆訂房率低，抱怨要是真的沒人去，就快幹不下去了。但原PO不以為意，「不是更應該調降價格，或是搞個什麼促銷活動來吸引消費，寧願讓房間空著也不願意降價，表示還過得去不是嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，「讓自由市場機制說話，你貴沒人買單不是很正常？」「哪次節慶假日不哭說訂房率」、「過年前去台東住一晚4599，這房價已經算我的上限了，破萬根本住不起」、「現在就商家與遊客比氣長，建議政府推廣旅遊不要靠補助的方式，那沒有用。」

不過，也有人表示，「不只旅宿業，最近幾年其他行業都這樣，東西賣不出去寧願報廢丟掉，也不願降價賣，舉凡農產服飾生活用品都是這樣，以前還能特賣會撿便宜現在價格死不降價，非常有感」、「（訂房率）真的低嗎？路上一堆車耶！」

▲春節住宿訂房率前5大排行。（圖／ETtoday整理製表）

根據觀光署統計，截至1月9日止，春節期間2月8日到14日平均訂房率40.65%，住宿最熱門5大縣市也出爐，包括雲林縣訂房率已有71.03%、苗栗縣57.10%、嘉義縣訂房率56.58%、嘉義市50.75%、南投縣50.40%。另外，旅遊熱點台東縣訂房率則僅有42.98%、花蓮縣訂房率約42.12%、宜蘭縣42.12%。

觀光署分析，訂房情形以春節中間5天較為顯著，其中2月9日除夕旅宿訂房率最高為雲林縣76.71%；2月10日初一旅宿訂房率高達6成以上包括苗栗縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣等4個縣市，最高仍為雲林縣90.24%；2月11日初二旅宿訂房率高達6成以上包括苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台東縣等6個縣市，最高仍為雲林縣91.72%。

觀光署表示，以前6日平均訂房率觀之，計有苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等5個縣市超過5成，其中雲林縣最高達71.03%；整體訂房率與去年春節連續假期相比較，成長3.79%，因民眾已習慣接近假期前才安排出遊並訂房，預估接近假期前旅宿訂房率將會更高。