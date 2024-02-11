陸多地景區春節爆滿　建議遊客改行程、錯峰出行

▲北京天壇公園春節人潮。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸春節期間旅遊市場火熱，多個景區都提前宣布門票已經售完，或是預約已經滿額，建議遊客調整行程，或是錯峰出行。

根據「蘇州發布」公眾號消息，從2月8日到2月15日，蘇州博物館本館已全部約滿；2月11日至2月13日，拙政園景區7:30到11:30之間的票，已經全部售罄，2月14日，8:30至11:30之間的票，也已全數售罄。

根據「洛陽發布」公眾號消息，洛邑古城2月10日已發出公告，古城10日已達到最大的遊客承載量，將採取限流措施，未預約的遊客請錯峰出行。二里頭夏都遺址博物館10日也公告，2月10日初一門票預約已滿，已預約的遊客請依照預約時段有序進館。尚未預約門票的遊客可調整其他行程或擇日預約參觀。

龍門石窟景區也公告，龍門石窟景區2月11至14日（初二至初五）線上預約僅剩少量餘票，尚未預約遊客可選擇2月14日（初五）之後日期，錯峰出行。已預約遊客請依預約時段入園參觀。

四川的峨眉山景區也在微博公告，峨眉山景區2月11日發往雷洞坪車站（金頂）的觀光票已售罄。峨眉山景區門票有效時間為48 小時，未購買2月11日發往雷洞坪車站（金頂）觀光車票的遊客，請您調整行程，不要前往零里、金頂等高山區域，建議可以到萬年寺、清音閣、報國寺等中低山景區及《只有峨眉山》戲劇幻城、數遊峨眉體驗中心、峨眉山博物館、靈秀溫泉歡樂谷等周邊景區錯峰遊覽。

陝西的秦始皇帝陵博物院也公告，春節即至，秦始皇帝陵博物院已啟動假期接待工作並發售全部門票。截至目前，博物院2月12日（大年初三）至14日（大年初五）門票已售完，15日（大年初六）門票僅餘少量，假期前後段日期還有餘票。