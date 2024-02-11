台南市府關注青年需求　力促青委強化資源鏈結

▲台南市研考會於新營區舉辦「青委小聚暨青年給問」活動，邀請台南市政府青年事務委員參與，共同討論青年發展及社會議題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為積極推動台南市長黃偉哲青年政策，台南市研考會於新營區舉辦「青委小聚暨青年給問」活動，邀請台南市政府青年事務委員參與，共同討論青年發展及社會議題。

研考會陳淑姿主委強調，本次活動的目的在於促進青年委員之間的交流合作，市府提供一個開放的平台，鼓勵青年委員積極提案，透過創新的提案建議，與市府攜手共同解決青年們所面臨的挑戰，也期待青委們能建立互相支持的社群。

專業講座安排現任青委會青年委員楊立昇擔任講師，楊委員是小紅堂餐飲的負責人，他以豐富的經歷激勵在場青年，透過個人奮鬥實踐，分享從基層做起，到後來創業開店的心得「方程式」，以及如何克服挑戰的經驗。

同時楊立昇講師也在社區擔任課後輔導班的計畫主持，楊立昇與妻子同心協力，透過爭取鴻海基金會的星光計畫，提供新營區弱勢孩子有一個優良的學習環境。此外，樂於助人的楊立昇也積極投入社會回饋，例如與伊甸基金會合作義賣活動、提供輕度智能障礙青年就業機會、愛心供餐…等，希望邀請更多青年朋友能一同帶動社會，創造共好價值。

在「青年給問」環節，請青年委員就青年事務委員會的運作及未來發展提出建議，包括委員會議題工作分組的運作看法，以及青年委員焦點議題敲敲門的討論，會中進行深入的互動和交流。青年委員們積極分享對於青年事務的期望和建議，就如何更有效地進行分組、提高青年參與度等方面紛紛提出獨到見解。

研考會陳淑姿主委表示，舉辦青委小聚活動，不僅有助於市府更全面地瞭解青年群體的需求，同時也更促進青年間的交流和合作，研考會也將積極納入青年委員們的建議，落實推動黃偉哲市長青年政策，激發青年公共參與，為台南市的發展注入更多的青年活力。