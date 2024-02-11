南投市路邊停車智慧收費3／1上路　500車格2月試營運不收費

▲南投市路邊停車收費預計3月上路，2月試營運期間不收費。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為改善南投市交通壅塞及停車亂象，南投市公所預計實行路邊停車收費制度，去年11月發包委外施作，目前廠商已經完成大部分收費裝設，即刻起試營運，測試收費系統，預計3月1日起正式收費。

南投市長張嘉哲日前公開示範、解說智慧型收費方式，興奮表示「踏出城市發展的重要一大步」；縣政府為方便各鄉鎮市啟動路邊收費制度，與四大超商簽約、建立收費系統，民眾只要看到停車格旁有三角柱體，或一旁有公告收費車格，就代表該車位為收費停車格，可掃描感應柱上的QRcode、下載APP進入繳費頁面後，輸入車號等資料，便可運用各種電子支付繳費，可綁信用卡（LinePay、ApplePay、街口支付等），也可到超商輸入車號製單再臨櫃繳納。

市公所指出，根據統計，規劃第一階段的路邊停車格數量為500格，路外的停車場車格統計211格，皆全面採智慧型停車收費制度，將以無紙化方式收費；路邊停車格每小時收費20元，收費時段從早上8時至晚間8時，收費範圍包含南陽路、民族路、中興路、三和一路、復興路、建國路、集賢路、彰南路、芳美路、大同南街、華陽路及育樂路等。

張嘉哲表示，將以一個月時間試營運、測試系統運行狀況，並讓民眾了解急習慣停車收費，有任何問題都歡迎提出，市公所與廠商合作將會滾動式的檢討，使收費制度更加完善。