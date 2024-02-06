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桃園市兒童美術館4／3開館試營運　首展「探險未來！」

▲桃園兒美館試營運首展「探險未來！」

▲山丘外貌設計的桃園兒美館座落於桃園青埔青塘園旁。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

座落於桃園青埔的桃園市兒童美術館，將於今年4月3日起試營運，首展主題為「探險未來！」以城市紋理探索，作為兒童身體經驗的基礎，期望孩童在玩藝術的過程中，挖掘屬於自己的理解與感知，形塑對未來的想像。又，兒美館
亦在4月舉辦相關市集與講座，為國都之門桃園市帶來嶄新風貌。

▲桃園兒美館試營運首展「探險未來！」

市府文化局6日表示，本次特別邀請知名插畫家鄒駿昇為首展設計主視覺，讓「探險未來！」首展更加具有想像力。鄒駿昇為臺灣首位獲得波隆那國際插畫首獎的插畫藝術家，並操刀星巴克臺灣星巴克25周年主視覺設計，曾與Gucci與Dior等知名品牌合作。

主視覺整體設計理念來自桃園市兒童美術館如「山丘」般的外觀建築，積木般的純粹幾何造型，直接聯想兒童遊戲經驗中的積木玩具，如同創意與想像的基石，以及小王子書中提到「最大的問題不是長大，而是遺忘」，期盼在AI崛起的時代，期盼重拾人文與溫度，療癒長大後的小孩，發現生活中簡單卻美好的事物。

桃園市立美術館代理館長張至敏表示，開館營運及展覽的規劃歷經過去近1年的準備，在大致底定後，去年年中與插畫家鄒駿昇討論合作，整體視覺擷取兒美館「山丘」造型，「航空」、「陴塘」、「移動」等桃園城市特色的元素，以當代為出發點，結合點、線、面，呈現構圖具有張力與可塑性的設計，期盼為社會大眾帶來一個嶄新具有活力的兒童美術館。

主視覺設計以環繞兒美館及周圍地景，將山丘建築、陴塘、植披型態解構為簡單直覺的圖像組合，畫面中藍綠相間的三角形與紅白格線呼應機場的紅色風向袋與跑道。並結合藍染、陴塘、自然地景，轉化為豐富多彩的藍、綠色系的色彩基調。透過基本的點、線、面的編排，呼應桃園市兒童美術館的建築外觀，創造出激發人們想像的視覺畫面。而背景鋪陳則融入早期學生格紋寫字簿的記憶，為視覺增添質樸雋永的質感溫度，喚起人們對於美好事物最初的純真喜悅。

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