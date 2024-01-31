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路邊停車見「神秘紙條」！她照做1指令爽賺200紅包　眾人全歪樓

▲部分都會區停車位難求。（圖／資料照、編輯劉頤攝）

▲台灣部分都會區停車位難求。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣地狹人稠，但民眾用車需求大，導致不少有車民眾都會感嘆停車位難尋。對此，一名網友分享，她近日把車子停在路邊停車格，離開時卻發現車上留了一張紙條，對方稱只要聯繫自己「讓渡」車位，就會包紅包，而他照做後果真賺了200元，引發熱議。

一名女網友在臉書「爆廢1公社」發文分享，當時她正打算把停在路邊停車格的車子開走，卻發現車上有張紙條稱「您要離開前請打給我，小弟想要車位，會包紅給您」，並留下手機號碼。而原PO隨後也撥打該支電話，結果竟真的拿到200元紅包，讓她笑稱「突然喜歡路邊停車了呢」。

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▲有網友路邊停車，意外獲得200元紅包。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲有網友路邊停車，意外獲得200元紅包。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛大讚「我會打給他欸，覺得這人也誠懇」、「世界因溝通而和平」、「這招真的不錯，學起來了」，另外也有網友歪樓笑稱「確定裡面不是頭髮？」、「恭喜步入禮堂」、「是不是想要車位還有配偶欄的位」、「有些東西…用肉眼看，不一定看得到」、「要考慮成姑爺」、「羨慕妳不會犯重婚罪」。

原PO後續也幽默補充，紅包袋內沒有頭髮、沒有照片、沒有生辰八字，「單純200大洋」。

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