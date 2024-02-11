舊錢母怎處理？放5地方仍招財　「生肖相衝」勿隨身帶

▲舊錢母也能招財。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李芷萱／綜合報導

不少民眾如果想求新的一年有好的財運，都會趁過年連假期間到廟裡拜拜沾喜氣，或是搶拿一些宮廟發放的錢母，擺放在自己的「財位」想增加財運，不過如果有了新的錢母，舊的該如何處理？知名命理專家楊登嵙便分享把舊錢母擺放在5個地方也可以招財，以及處理舊錢母的禁忌。

楊登嵙指出，處理舊的錢母時，有三點一定要注意，第一點是不可以把舊錢母用交易的方式賣出，第二是不可以把錢母擺在汙穢的地方，像是地上、廁所及夫妻房間，第三則是如果舊錢母跟自己的生肖相衝，則不要帶在身上，可以改放在財位、保險箱等。

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如果民眾獲得新的錢母，不知道舊的錢母該放在哪裡或怎麼處理，楊登嵙也分享5個地方，讓舊錢母依舊可以發揮招財效果，第一個是收銀台，第二是家中的「財位」（一般在大門斜對角，需有L形直角），第三是神龕上，第四是保險箱（上方或裡面皆可），最後是辦公桌、生財工具上，可以在工作上有更好的發揮，帶來更多的錢財與生財機會。

此外，本站過去也曾報導《小金幣發大財！舊錢母繼續旺的秘訣 加持後財利一樣旺》，彰化縣文德宮的廟方人員曾強調，「舊的錢母」就像平安符一樣，一旦到達神明指定時間，錢母的功效就會減弱，信徒可以將之帶到廟裡「過爐」加持，能重新獲得神明的護佑，得以繼續使用。

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