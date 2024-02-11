初三「12生肖財運」出爐！命理師斷言：「這類人」會中彩券

▲台彩公司在春節期間加碼9.7億，推出多款刮刮樂。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

不知不覺農曆新年已來到初二，新年期間許多人都會試試手氣，想翻身成為富翁，而初三即將到來，對此，清水孟國際塔羅小孟老師也公開了初三12生肖的財運，表示初三的財位在正西方，偏財時間則是上午11點至下午1點，以及下午3點到晚上7點，可找火旁邊的投注站，如：熱炒店、瓦斯行、加油站旁的投注站試試手氣。

鼠

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財運：獲得特殊財運管道，銷售經營大賺一筆。

牛

財運：交易買賣妥當獲利，小額價差賺取買賣。

虎

財運：花錢買彩券有所獲，穩當回收財富增多。

兔

財運：正確理財貴人運旺，長輩資助現金提升。

龍

財運：網路優惠大折扣多，購買商品賺取價差。

蛇

財運：理財有道獲利湧現，暗中獲取廣大財源。

馬

財運：小本生意名聲遠播，正偏財旺小有進帳。

羊

財運：生意興隆員工忠誠，正確調整營利方向。

猴

財運：賺錢管道增加不少，財富回收獲利增多。

雞

財運：經商有成財務平衡，盈收增加豐盛收割。

狗

財運：小買彩券因此所獲，賭運旺宜見好就收。

豬

財運：穩當經營回頭客多，生意火爆盈利增加。

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