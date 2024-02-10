工藝中心推《臺灣寺廟工藝》立體書　龍山寺、天后宮盡收眼耳手中

▲工藝中心推出《神ê厝、咱ê廟–臺灣寺廟工藝》立體書。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心2022年底於高雄佛光山策劃「寺廟就是一座工藝博物館」特展，獲熱烈迴響，今年續以傳統寺廟建築工藝文化為內容，規劃《神ê厝、咱ê廟-臺灣寺廟工藝》立體書，並以AR實境技術、語音故事導覽與立體紙藝結合，展現台灣傳統寺廟工藝風采，也是第一本結合纖維織品等異材質應用的工藝立體書。

工藝中心介紹，《神》立體書以寺廟中建築的木雕構件、彩繪門神、交趾陶寺廟裝飾及神將藝陣等傳統工藝與民俗文化為主題，運用紙藝技法展現多視角的寺廟工藝：包含使用「魚眼視角」展示台北艋舺龍山寺的三川殿與廟埕、隧道式架構展現台南八吉境道署關帝廳門神彩繪、展開式結構呈現彰化鹿港天后宮藻井、V型結構展示臺北大龍峒保安宮主殿燕尾翹脊，最後以階梯式結構展現官將首陣勢；此外還以有聲故事書的形式，加入廟會聲、擲筊聲、抽籤筒聲特效，讓讀者能夠透過視覺、聽覺及觸覺感受傳統工藝之美。

工藝中心主任陳殿禮表示，寺廟不只是常民的信仰中心，更是傳統藝術與民俗工藝的寶庫；《神》立體書就像一座實境小劇場，融合寺廟空間、建築、工藝和職人4種元素，展現傳統工藝的多元樣貌和職人頂真精神，並以生動插畫和紙藝結構引發讀者的好奇心和探索動機，更結合AR實境和語音導覽，以實虛共融的方式讓讀者身歷其境，讓寺廟工藝「活」靈「活」現起來。

工藝中心希望能藉此啟發學童及青少年對台灣工藝文化探索的好奇心，後續將在台南、彰化、台北舉辦3場寺廟行旅活動，透過立體書帶領民眾探尋昔日「一府、二鹿、三艋舺」之寺廟工藝路徑，深入體驗在地廟宇文化，傳遞傳統工藝與民俗知識，為寺廟工藝文化傳承盡一份心力，也讓珍貴的傳統工藝永續流傳。