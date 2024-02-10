工藝中心金龍年屆滿70周年　新春主題活動大年初二登場

▲工藝中心新春主題活動11日大年初二起跑。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心今年成立屆滿70週年，於春節期間規劃新春活動主題：從大年初二至大年初五，包含工藝展演、工藝體驗、工藝市集以及有趣的實境解謎等，同時舉辦「三生有幸－藝活相生」展覽，邀請國人來工藝中心走春，迎接充滿祥瑞的金龍年。

工藝中心主任陳殿禮表示，工藝中心的前身為1954年成立的南投縣工藝研究班，2024甲辰龍年春節期間精心規劃七十週年序曲，包括「Craft a Life You Love—在工藝的世界裡，我們沐浴著金褐色的光」主題活動，「三生有幸－藝活相生」工藝特展則邀集台灣工藝長、中、青三個世代作品共同展出，展場以「龍年」扣合「傳承」的「龍傳人」精神，探索台灣工藝的發展歷程及多元樣貌。

工藝中心指出，今年春節系列活動包含「新春市集」、「新春閱讀」、「新春體驗」、「新春樂音」、「新春競技」及「新春展秀」6大主題：「新春體驗」以「樂活•生活」為概念，透過手作課程以及工藝示範表演療癒身心靈；「新春競技」以適合親子共學的「工藝實境解謎」為主，透過解謎遊戲獲得工藝的專業小知識；「新春樂音」邀請了阿卡貝拉樂團、爵士樂團以及清新風格的獨立樂團演出，營造豐富的聽覺及視覺饗宴；「新春市集」以特色市集「光之市」為主，募集各地特色文創工藝品牌，透過物件品味創作者的生活哲學。

「新春展秀」則展出多項工藝文化主題展，包含「2023/24國際紙纖維藝術雙年展‧地球說話：給紙發聲」、「2023國家工藝成就獎特展－我以我針繡古今•粘碧華」、「臺灣工藝百年進行式」等。

工藝中心提醒，春節初二至初五期間，台灣工藝文化園區、台北當代工藝設計分館、苗栗工藝產業研發分館都不打烊，歡迎民眾闔家蒞臨，相關活動資訊及報名方式請至工藝中心官方臉書或官網查詢。