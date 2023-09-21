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陳殿禮就任國立工藝中心主任　首例以教育人員任用條例任用

▲陳殿禮（右）就任國立台灣工藝研究發展中心主任。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲陳殿禮（右）就任國立台灣工藝研究發展中心主任。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心主任由台北科技大學工業設計系教授陳殿禮接任，也成為該中心首位以教育人員任用條例任用的主任；陳殿禮指出，任內將提倡「活工藝．工藝活」，讓工藝活重新被激活，進而促進台灣工藝產業進入民生生活產業。

工藝中心於20日舉行代理、新任主任交接典禮，由文化部政務次長王時思擔任監交人，「人間國寶」蔡德太（鑿花）、黃麗淑（漆藝）、王賢民（漆藝），工藝成就獎得主施鎮洋、陳啟村、陳萬能，台北科技大學校長王錫福、台灣藝術大學校長鐘世凱、台東縣公東高工校長李恭榮等工藝界、教育界人士都到場祝賀見證。

▲陳殿禮就任國立台灣工藝研究發展中心主任。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

王時思指出，陳殿禮是知名木工養成學校公東高工木工科出身，於北科大工業設計系任教時兼任木藝中心主任，具備學術、藝術及技術全方位專業素養，歷練完整、實務經驗豐富，期待他未來帶領工藝中心持續提升台灣工藝文化發展；代理主任一職3個月的文化部主秘陳登欽則表示，陳殿禮本身即為工藝的實踐者、倡議者與創新者，此後更擔負起台灣工藝領航者的重任，相信他能強化工藝中心於工藝文化研究、工藝技術與人才培育及工藝文化推廣等核心任務。

▲陳殿禮就任國立台灣工藝研究發展中心主任。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

陳殿禮說明，「活工藝」是讓人人生活有工藝品，導引大眾生活品味的提升，帶動消費需求來活絡工藝產業；「工藝活」則鼓勵產出符合現代消費者生活型態的工藝品；他也將持續落實工藝中心作為台灣公部門最高層級工藝機構所擔負的使命與任務，推動工藝文化推廣與工藝產業扶植，執行行政院核定的臺灣工藝文化產業中長程計畫，從設計研發（會想）、生產（會做）、平台到消費端（會賣）三會整合，健全工藝產業生態系，發揮工藝的社會價值。

身兼台灣工藝聯盟總會總會長的陳啟村，則代表工藝界感謝陳登欽代理主任期間的努力與付出，也期許陳殿禮持續在台灣工藝耕耘，工藝界會成為工藝中心背後最強大的力量。

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