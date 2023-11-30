工藝中心12／9辦講座　東大教授筧康明主講環境感知的文化界面探索

▲工藝中心將於12月9日舉辦「環境感知的文化界面探索」講座。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心為推動臺灣工藝的跨領域創新思維，將於12月9日舉辦國際工藝科技講座系列活動，邀請東京大學大學院情報學環教授筧康明（Yasuaki Kakehi）擔任主講人，期待透過本次深度交流互動，探索臺灣工藝未來更多的可能性。

工藝中心介紹，筧康明為享譽國際的「人機互動學術論壇」2023年最佳研究貢獻學者，本次講座主題為〈環境感知的文化界面探索＿從工藝思考人類關係〉，其核心內容為深入探討當代人類科技碰撞傳統工藝文化的重要議題，並由筧康明講述其在人機互動、材料經驗等方面的最新研究成果。

工藝中心透露，筧康明亦將大方分享他的Heteroweave系列合作研究經驗，主要以溫度探索織品圖案對環境做出反應的變化為特色，融合傳統和服織品技術以及現代科技：從001 到最新2023年與日本服飾ZOZOTOWN企業底下ZOZO NEXT市場研發團隊合作的The Ambient Weaving Collection系列：環境と織物，將科技演繹出傳統織品與自然環境的感測與流動，為科技與工藝的結合創造了一個未來感的介質語言。

工藝中心主任陳殿禮表示，期待透過本次講座和國際學者經驗分享，讓參與者能更全面地瞭解如何在科技的索引下，將臺灣工藝的文化與語言帶進世界的舞台，為臺灣工藝產業奠定更具前瞻性和永續性的基石，不僅是傳遞交流知識，更將開創更多跨領域合作的契機，共同打造豐富而具活力的工藝生態系。

本活動將採線上事前報名，並開放現場報名，歡迎有興趣民眾踴躍參與，相關訊息請至工藝中心粉絲專頁或官網查詢；時間：12月9日（六）下午1時30分至3時，地點：國立臺灣工藝研究發展中心（工藝資訊館4樓國際會議廳），報名網址：https://reurl.cc/Xm0eWe。