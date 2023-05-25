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工藝中心與北藝大簽署合作備忘錄　強化工藝知識建構人才培育

▲工藝中心與北藝大簽署合作備忘錄，強化工藝知識建構、人才培育與國際交流。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲工藝中心與北藝大簽署合作備忘錄，強化工藝知識建構、人才培育與國際交流。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心與國立台北藝術大學，日前簽署合作備忘錄，針對「工藝學門知識系統建構」、「工藝研究、創作及修復領域人才培育」與「國際合作交流」等面向推展合作，希望透過雙方專業資源結合，建立長期夥伴關係，共同實踐「健全台灣工藝生態系」之目標。

北藝大校長陳愷璜19日率領該校文化資源學院暨傳統藝術研究中心主任林承緯，及建築與文化資產研究所長江明親等人共同參與並見證雙方簽屬儀式；工藝中心主任張仁吉隨後為北藝大團隊導覽工藝文化園區，以實際空間場域鏈結工藝的知識與實踐，相互交流、促進未來雙方更多元的合作面向。

▲工藝中心與北藝大簽署合作備忘錄，強化工藝知識建構、人才培育與國際交流。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

張仁吉表示，工藝中心與北藝大共同的價值觀有三面向：以人為本的教育理念、以文化資源為根本、藝術人才培育的傳承精神，以此為基礎，透過工藝表現知識與實踐的理念，共同簽屬雙方合作備忘錄；本次合作在學術研究方面，以建構工藝學知識系統為目標，從學校教育學程、教材及出版、學術研討等多元方式拓展並深化，在人才培育方面則進行資源整合及專業網絡合作，於研究、創作及修復等跨領域培育新生代的工藝人才，扶植國內工藝專業人才與世界接軌。

▲工藝中心與北藝大簽署合作備忘錄，強化工藝知識建構、人才培育與國際交流。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

陳愷璜則表示，工藝的發展跟當代藝術應無界線，工藝因時代轉變，會再重新定位，希望藉由雙邊合作及資源共享，透過文化活動交流，掌握台灣工藝從在地到國際的鏈結路徑特性，走到人類共同的文明智慧遺產，來打動世界人類共同的情感經驗，形成工藝的跨國語境，期待透過與工藝中心未來的合作，深耕台灣工藝文化，建構完整工藝知識系統並培育更多工藝人才。
 

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