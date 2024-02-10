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初一發紅包！賴清德今現身基隆慶安宮　許諾「基隆未來算我一份」

▲賴清德以總統身分回基隆慶安宮發紅包。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲賴清德以總統身分回基隆慶安宮發紅包。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2023年1月份，副總統賴清德到基隆慶安宮發紅包，當時議長童子瑋曾許願，2024年的農曆初一，希望賴清德以總統身分前來慶安宮發紅包，如今願望成真，今（10日）大年初一，賴清德以總統身分回到慶安宮發紅包，支持民眾將慶安宮擠得水洩不通，「總統好」的聲音更是不絕於耳。

賴清德在致詞時表示，他是基隆的一分子，基隆的未來算他一份，往後希望透過鄉親的意見和大家合作一起建設基隆，不枉費大家對他的支持，基隆有光榮的歷史，也是充滿希望的都市，大家一起打拚讓基隆更好，台灣頭更好，台灣自然而來會更好。

▲賴清德以總統身分回基隆慶安宮發紅包。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副總統賴清德（中）、基隆市議長童子瑋（左）、內政部長林右昌（右）、基隆慶安宮主委童永（左1）。

賴清德說，今天以總統當選人的身分到慶安宮參拜，在此要誠懇謝謝基隆鄉親，因為有你們的支持，才能順利當選總統，另外也祈求基隆媽，希望的新的一年百業欣隆，家家戶戶闔家平安，也謝謝議長童子瑋對基隆建設念茲在茲，不枉費民眾對議長的支持，身為大基隆的子弟，基隆未來算我一份，基隆未來一定大力持。

基隆市議長童子瑋指出，2023年大年初一，我們也站在這裡，說明年要讓「賴總統」來慶安宮發紅包給大家，2024年我們一起做到。過去一年大家都辛苦了，是我們許多基隆的好朋友，走上街頭，在市場、在基隆的各個角落當賴總統的分身，為賴總統拉票。

▲賴清德以總統身分回基隆慶安宮發紅包。（圖／記者郭世賢翻攝）

童子瑋還強調，未來，有賴清德總統在中央，有最懂我們基隆需求、最了解基隆的總統在中央，我們全體基隆市的公職議員團隊一定會全力以赴，擔任地方與中央的橋樑，不能讓基隆基隆大發展、大翻新的機會就這麼流失。

在發放紅包的過程中，畢業於基隆高中，目前就讀東華大學資管系的唐于田手握兩封信，親手將信交給賴清德與童子瑋，賴清德一眼就認出眼前這位大男孩，還不斷關心唐于田的近況。

▲賴清德以總統身分回基隆慶安宮發紅包。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲就讀東華大學資管系的唐于田手握兩封信，親手將信交給賴清德與童子瑋。

原來唐于田與父親相依為命，雖家境困苦，但是他認真求學，為了省錢更曾一天只吃一個便當，連口罩都買不起，唐父在唐于田學測前病逝，唐于田以獎助學金辦完喪事，並順利考上國立東華大學。

賴清德與童子瑋曾於2022年6月份到基隆高中探視唐于田，並贈送2本書和1台平板電腦，希望他未來善用工具好好學習。賴清德曾鼓勵唐于田，表示唐爸爸留給于田最大資產就是「貧窮」，讓人心志、毅力更堅定，未來能夠長出更漂亮的花。而今天唐于田寫信給賴清德，就是為了感謝他當時的鼓勵。

▲賴清德以總統身分回基隆慶安宮發紅包。（圖／記者郭世賢翻攝）

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