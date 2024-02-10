蘇花公路湧現初一走春車潮　3廟宇周邊路段易塞

▲大年初一出現走春和廟宇祈福車潮，蘇花公路車多。（示意圖／記者王兆麟翻攝）



記者李姿慧／台北報導

今（10）日是大年初一，春節連續假期第3天，台9線蘇花公路等已經出現走春車潮，公路局也預估，部分觀光景點和廟宇周邊道路今也將出現塞車情況，包含台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等。

大年初一預期將出現不少走春、廟宇祈福等車潮，公路局表示，今天上午台9線蘇花公路南向、台74線草湖至霧峰路段東向、台65線土城路段至國三路段南向、台1線水底寮路段至嘉和路段南向等已出現車潮，將持續監控路況並進行疏導措施。

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公路局指出，部分觀光旅遊景點與廟宇周邊道路也預估將有車多或壅塞情形，包含台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等，建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，或多搭乘公共運輸。

公路局表示，已請客運業者於春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

根據統計，昨日西部國道客運共計行駛4536班次，疏運6萬7184人，西部國道客運疏運人數較112年同期增加5.5%；東部國道客運路線共計行駛1325班次，疏運1萬7730人，疏運人數較112年同期減少3.1%。