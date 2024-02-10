初一轉乾冷！強烈冷氣團還沒走　入夜「跌破10度」急凍區擴大

▲強烈大陸冷氣團將影響到初三，今初一環境轉乾，入夜後將有明顯降溫。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李姿慧／台北報導

今天（10日）大年初一天氣有明顯轉變，雲雨區離開，乾空氣取而代之移入，各地天氣轉好，不過受強烈冷氣團影響依舊寒冷，白天隨天氣轉好高溫回升，不過今入夜溫度驟降，低溫範圍擴大，中部以北郊區、南部近山區、花東縱谷有跌破10度機會，寒冷天氣將持續到初三。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，今天大年初一，農曆新年的新開始在天氣方面也有明顯轉變。過去兩天受到華南雲雨區東移影響，各地雲量偏多，也都有明顯降雨發生。

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歐宗學進一步說明，今天雲雨區已經離開，取而代之的是乾空氣逐漸移入，各地天氣會明顯轉好，由北而南、由西而東陸續轉多雲到晴，西半部有機會轉為普遍性的晴朗天氣，東半部地區雲量相對仍稍多、以多雲為主且還是有下雨機會，不過降雨區域會比較局部、靠近山區或沿海地區機會較高，雨勢也會短暫許多。

氣溫方面受強烈大陸冷氣團影響依然寒冷，歐宗學表示，今天初一清晨全台平地最低溫出現在淡水只有8.8度，其他各縣市最低溫普遍也都在9到13度左右。預估今天白天隨天氣轉好，將會有比較明顯回溫，北部白天高溫可回升至17度左右，中南部20到22度，東部地區因為雲量仍偏多，預估高溫只有約16到18度。

不過今入夜後會再有明顯降溫，歐宗學提醒，由於雲量減少、輻射冷卻效應會變得更明顯，預估出現10度或以下低溫範圍有擴大趨勢，中部以北郊區、南部近山區、花東縱谷地區都有機會。

▲▼春節各地溫度趨勢。（圖／中央氣象署提供）

歐宗學指出，明天初二持續受強烈冷氣團影響，環境偏乾穩定，西半部天氣晴朗，東半部陽光也會露臉、轉為晴到多雲天氣，早晚期間氣溫寒冷，各地白天高溫會比今天再回升2到3度，日夜溫差會再更大一些。

強烈冷氣團預估將影響到下周一初三白天，歐宗學表示，隨著大陸高壓東移出海、環境風向轉變以後開始減弱，後續到下周三初五收假日大致是偏東至東南風環境，期間環境水氣都偏少，各地大致都是晴到多雲天氣，早晚氣溫仍偏低、白天相對會溫暖許多，仍有顯著的日夜溫差。

歐宗學提醒，今天持續是偏北至東北風環境，在水氣減少以後，境外污染物的濃度便提高不少，今天西半部空品顯著轉差，普遍都有機會達敏感族群不健康等級、局部可能達所有族群不健康，估要到下周一冷氣團減弱、環境風向轉偏東後，北部才會有比較明顯改善，中南部因為處在背風側、擴散條件不佳，相對還是比較不理想。