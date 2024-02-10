前情侶馬路吵架　男挺身而出遭罵3字經！出拳打死人判7年1月

▲男勸架遭罵3字經，出拳打死人。（示意圖／Pixabay）

記者劉人豪／台北報導

台北一名曾姓男子看到一對男女在馬路吵架，他上前勸阻結果被罵三字經，不滿出拳攻擊，沒想到對方頭部撞擊地面，臥床約1年10個月後死亡，高等法院依傷害致人於死罪，判曾男有期徒刑7年1月。

判決書指出，曾男於2021年5月21日，在台北市住處前，目睹柯男與王女發生拉扯，曾男上前阻攔，引起柯男不悅，2人互罵，曾男以右手往柯男左側頭部靠近左耳位置用力揮拳，柯男隨即重心不穩，往後倒退幾步後，跌坐在地，柯男隨後起身，2人持續互罵，曾男本已轉身離去，因氣憤不平，再次攻擊柯男，導致柯男倒地不起，頭部撞擊地面，受有頭部外傷合併創傷性腦出血傷害，送醫後持續癱瘓、長期臥床，於2023年3月23日死亡。

曾男辯稱，只認為犯傷害罪，不知道柯男有沒有喝酒，但像喝醉的樣子，柯男用手去騷擾王女，所以禮貌性的問她有沒有需要幫忙，但王女從頭到尾都沒有說話，也沒有說柯男是她前男友，他們兩個人一直拉扯，王女叫柯男不要這樣，才會去制止，叫柯男放尊重點，反而被柯男一直罵三字經、五字經，王女當場是沒有向他求助或幫忙，但看到王女叫他不要這樣，所以才對柯男說放尊重點。打柯男一拳倒地後又爬起來，「再繼續罵我，我都走到對面，他還一直罵，我一時被他氣到，想要他閉嘴不要再講才會又打他臉部。我不知道他的傷勢這麼嚴重，不知道事情會變這麼嚴重」。

法院認為，曾男並不認識柯男，因見柯男與王女在馬路邊發生拉扯，王女有對柯男稱：「不要這樣子，因為畢竟我現在有男朋友」，曾男上前阻攔，王女其表示：「他是我前男友，沒有關係，我會自己處理，你不要過來」，仍與柯男互罵，氣憤難平，為本案犯行之犯罪動機、手段、目的、情節。

法院審酌，44歲的柯男，在歷經長期癱瘓臥床後，於約1年10個月後死亡，造成家屬突失至親而承受無可彌補之巨痛，且須負擔醫療費用，本案犯行所生之危害嚴重，曾男迄今未賠償，亦未達成民事賠償和解，及僅坦承犯傷害罪，否認傷害致死之犯罪後態度等一切情狀，台灣高等法院依傷害致人於死罪，處有期徒刑7年1月。