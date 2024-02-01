養護中心變AV現場！「護濕辣嬌」直播手工片　賺進25萬下場曝

▲台南1所養護機構女工作人員自稱「護理師」，竟對男住民「打手槍」直播賺錢。（圖／翻攝自網路平台）

記者劉人豪／台南報導

台南市某私立老人長照機構女員工，2022年8月間在上班期間，以暱稱「護濕辣嬌」開色情直播賺外快，不僅裸露胸部、拿按摩棒自慰，為收取更多抖內贊助，還直播替機構內的男住民「打手槍」畫面，家屬得知後提告，台南地院依乘機猥褻罪，判處有期徒刑9月。

該老人長照機構一名26歲女工作人員自稱「護理師」，以暱稱「護濕辣嬌」利用上班之際，在機構的辦公室甚至病房內，在付費平台開直播賺外快，為吸引會員點播聊天，不僅言語極盡情色，女直播主還會自慰撩會員心緒，甚至為拿到會員贊助禮物，對養護機構內的男住民「打手槍」，吸引不少會員點播觀看，卻也引發爭議，有會員認為不尊重住民而爆料，而讓此事曝光。

而台南市社會局事後查出，該女員工並非護理師，而是機構內女員工，立即將該員工停職；檢察官調查也發現，女子開色情直播約1個半月的時間，就賺進25萬，女子訊後坦承不諱，依涉犯妨害風化罪嫌將她起訴。法官審後，認為女子用色情直播賺取金錢，敗壞社會善良風俗，考量她坦承犯行、動機，素行尚可，以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判處拘役50日，可易科罰金5萬元，至於直播收入25萬也全部沒收。

而女員工2022年6月，在長照機構幫腦病變住民「打手槍」並直播，因此獲利5千元至1萬元，家屬得知後氣炸提告。

法院審理時女員工稱，「我們是月結的，沒有辦法針對特定的直播內容做計算，我也不知道實際到底多少錢，一個月大概10萬元至10幾萬元」，而法院估算女員工本案犯罪所得為10000元，審酌女員工嚴重侵害住民個人隱私及人性尊嚴，依乘機猥褻罪處有期徒刑9月，未扣案1萬元沒收。可上訴。