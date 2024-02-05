陸119個村莊「大齡男子」婚配難　超四成找不到「適婚女子」

▲廣西玉林一處農村舉辦的婚禮。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節將至，「農村大齡男青年擇偶難」再度成為外界熱議的話題。華中師範大學一篇研究調查報告顯示，從大陸全國26個省（市、區）、119個村、1785個農戶的調研結果顯示，超4成村莊存在較為嚴重的大齡男青年婚配難題。

▲一對新人回到男方家鄉江西婺源舉辦婚禮。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，中國農村研究院黃振華教授課題組發佈了一份《農村大齡男青年婚配狀況》調查報告。黃振華所在的中國農村研究院自2006年開始，持續到全國各地農村開展不同主題的田野調查。根據他的觀察，近10年，農村男青年的確出現了婚配難的情況，並且呈逐年加劇的趨勢。

黃振華認為，這現象是一個社會問題，呈現形勢遠比人們想像的要複雜許多，包括大眾熟知的「天價彩禮（聘禮）」現象，理想與現實的落差夾擊下，農村男青年傳統婚戀觀的轉變及對婚姻的認同感變低等。

對於此現象，黃振華歸納出「農村適婚女性較少」、「結婚成本高」及「個人及家庭收入低、學歷及職業技能素質低、對傳統婚姻的認同感低」等三點原因。

其中，「農村適婚女性比較少」是隨著大量人口外流出現的現象，「年輕女性外流的數量更多，而且會傾向於在外結婚，男性則傾向於回到家鄉成家，疊加傳統農村生育觀念帶來的性別失衡，留在村內的適婚女性數量就更少了。」