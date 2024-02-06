怕被嫌窮？男子偷變賣女友「黃金」作情侶開銷　慘遭判刑

▲于姓男子偷變賣女友「金飾」作情侶開銷。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

上海法院昨（5）日公布一起竊盜罪的審理結果。一名于姓男子稱因薪資無法負擔兩人的戀愛開銷，怕被女友嫌窮，於是偷變賣女友的金飾，以獲取現金。女友邵小姐發現後，憤而將男友告上法院。經法院審理，于姓男子因竊盜罪判處2年有期徒刑。

據《澎湃新聞》報導，某日晚上，因為母親需要用項鍊，邵小姐在家翻箱倒櫃尋找自己的兩條黃金項鍊，卻怎麼都找不到了，而同時不見的還有幾個黃金耳墜、鑽戒和名牌包。

▲邵小姐發現遭竊的金飾不只一兩樣。（圖／翻攝自微博）

她懷疑家中進過小偷，但家裡沒有窗、門被撬開的痕跡。她想了想只有男友有自己家的鑰匙，於是打電話給對方。男友卻否認偷竊一事，還要求她「先不要聲張」。隨後，于姓男子稱自己要「回老家」，這一回便是消失半個多月。令邵小姐不得不報警處理。

警方逮到人後，于姓男子才坦承一切，「我工作賺的錢付不了談戀愛的開銷，怕她嫌我窮看不上我，就偷點東西賣了維持開銷。」其偷竊的物品包含，黃金項鍊、黃金掛墜、鑽戒和香奈兒包等，並透過銀樓、二手收購店等變賣方式變現。

檢方表示，于姓男子盜賣邵小姐物品共獲取贓物3.6萬餘元（人民幣）。該筆錢用於兩人的日常花費，以及給女友購買手機及平板電腦等物品，「雖錢款均用於雙方共同生活開銷，但不影響認定于姓男子有竊盜行為。」

報導指出，于姓男子被法院以「竊盜罪」判處有期徒刑2年，併罰金人民幣一萬元，同時追繳贓物發還邵小姐。