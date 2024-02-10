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吸毒不只「包大人」！輕熟女黃疸反覆治不好　醫曝：拉K後遺症

▲▼義大醫院吸毒黃疸 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲義大醫院胃腸肝膽科主治醫師陳子浩。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名36歲的女子因吃不下東西、全身疲勞、皮膚泛黃反覆發作到醫院求診，醫師發現她的臨床症狀非常像黃疸，照電腦斷層後發現她的膽管有受損的不正常現象，而且早在5年前就曾就醫過，經過仔細詢問，才發現病患有吸食K他命的習慣，醫師提醒，K他命造成膽管損害的個案十分罕見，但絕不可輕忽，如果嚴重可能導致敗血性休克而喪命。

收治這名病患的義大醫院胃腸肝膽科主治醫師陳子浩表示，許多年輕朋友受到同儕影響，誤以為K他命不會有危害，但事實上，雖然在短期內吸食K他命後，感覺不出其對身體的危害性，但卻已漸進式地造成影響腦部智力、膀胱萎縮等永久性的身體傷害。

▲▼義大醫院吸毒黃疸 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲女病患因為吸食K他命導致膽管病變。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

陳子浩指出，一旦吸食K他命後，最常見的就是造成膀胱功能受損，使膀胱容量變小、頻尿、小便量變少，使得一般老年人才容易產生的頻尿情形提早，嚴重時還會使膀胱壁纖維化、變厚，導致不可逆性之後遺症，甚至須進行膀胱重建手術，不少長期吸食K他命的人甚至需要包尿布才能正常過日子，也被稱為「包大人」。

由於K他命造成「包大人」讓人印象深刻，而讓人忽略了K他命還有其他的後遺症。陳子浩說，這名36歲的女病患來求診時，主述吃不下東西、全身疲勞、皮膚泛黃反覆發作，臨床症狀非常像黃疸。

陳子浩為女病患進行腹部超音波、磁核共振膽胰管攝影術、腹部電腦斷層等檢查後，發現她的膽道不正常擴張，有阻塞的現象，一開始以為是膽管結石，但由於膽道擴張的病人大部分合併肝功能異常，再做了切片之後，綜合研判她的膽管壁已經出現纖維化或非特異性發炎，檢視女病患的就醫記錄後更發現，她早在2018年就曾因同樣的症狀就醫過，5、6年來反覆發作，經過仔細詢問，才知道女病患有吸食K他命的習慣。

陳子浩指出，K他命造成膽管組織纖維化而釀成類似黃疸的個案十分罕見，不容易被診斷出來，嚴重的話可能反覆發炎，甚至造成敗血性休克，危及生命安全；後來這名女病患也接受膽管支架的植入手術，目前術後持續追蹤治療中。

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