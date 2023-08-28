冷中暑！上班族冷氣房越待越累　醫：反覆接觸冷熱溫差大環境

▲上班族在冷氣房中愈待愈累，醫師建議多補充水分避免身體散熱不佳導致冷中暑。（圖門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

天氣炎熱高溫，許多上班通勤族因長期頻繁進出冷氣房，冷熱溫差交替下，整日疲倦昏沉，不僅工作提不起勁還外加食慾不振相當苦惱，門諾醫院醫師建議民眾多補充水分，並保持運動習慣排汗散熱，避免身體散熱不良，導致熱氣累積過多而讓「冷中暑」找上門。



立秋剛過早晚氣溫逐漸轉涼，但秋老虎發威，白天體感溫度仍與夏季差異不大，1名38歲女性上班族最近辦公時不僅愈坐愈累、身體感到疲倦，整個人還特別「阿雜」甚至身體感到悶熱不適，詢問同事後，意外發現大家都有類似症狀，嚴重的人還會出現頭暈及噁心反胃等現象。經就醫後才明白，原來這就是「冷中暑」。

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▲天氣炎熱高溫，許多上班通勤族因長期頻繁進出冷氣房，冷熱溫差交替下，整日疲倦昏沉。



門諾醫院壽豐分院家醫科醫師陳怡廷說，夏天不論在冷或熱的環境中，只要身體接觸溫差過大的室內外，當散熱或是體溫調節不良時，就有可能會造成中暑，除了一般常見的熱中暑，也會有冷中暑的情況發生。

▲上班通勤族在炎熱高溫下，頻繁進出開冷氣，醫師建議可多留意環境溫差變化。



醫師說，不少民眾耐不住炎熱高溫，常從戶外直接躲進室內吹冷氣，上班通勤族或送貨員，反覆進出冷熱溫差大的環境中，這些都容易會造成身體散熱不良，讓原本應該通過汗水或毛細孔排出去的熱氣，因為遇冷後，毛細孔和微血管急速緊縮，導致無法散去而出現冷中暑。

▲家醫科醫師陳怡廷建議上班族多補充水分並保持運動習慣來避免冷中暑。



陳怡廷表示，冷中暑主要是由於身體在環境溫差的改變下，身體沒有成功達到排汗、散熱，長期累積下來，人就會容易感到比較疲累，並覺得頭暈虛弱或出現食慾不振等症狀，建議民眾應減少頻繁進出溫差大的地方，或是在冷氣房中留意環境溫差變化，可添加薄外套，避免讓身體溫度忽高忽低。



醫師強調，若民眾因工作需求，時常處於溫差大的環境中或長時間待在冷氣房中，就要看水分流失狀況適當補充水分，建議以溫水、常溫水為主，切忌冰水，如果流汗量大，則可補充含有電解質的水，每天還要保持固定運動習慣，適度流汗能幫助散熱，有助緩解及減少冷中暑。

