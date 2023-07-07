陸大賣場加速消失　專家：受「轉型偏慢」影響　

▲大陸多地的大型超商歇業，家樂福在北京僅剩3家門店還在營業。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸多地的大型超商頻傳歇業，這些賣場撐過3年的疫情時間，卻在疫情後不到半年關店。盤古智庫高級研究員江瀚表示，「大賣場這種傳統經營型態必須要學會轉型，學會升級。家樂福對於當前的整個市場來說，屬於一個『轉型偏慢』的案例，傳統的超商模式可能越來越難以吸引消費者的認同。」

《北京商報》報導，家樂福自1995年進駐大陸，從曾經的超市王牌品牌、大賣場鼻祖，到接連關店、購物卡使用受限，家樂福疲態盡顯，多次錯失轉型和發展重要業態的時機。截至目前，家樂福在北京僅剩3家門店還在營業，分別為天通苑店、雙井店、四元橋店。今年4月時，家樂福在北京的門店數量為15家。

曾被視為日本大型零售業發展點的永旺夢樂城北京國際商場經營近15年，於6月24日閉店。不只是永旺夢樂城北京國際商場關閉，武漢市武商量販岳家嘴、蘇州華潤萬家江星路店也閉店，開幕時人擠人的畫面，如今這樣的場景已不復返。

江瀚表示，家樂福在大陸的發展是超商行業一個縮影，家樂福是整個超商經營型態當前面臨市場競爭的一個態勢，對於當前的整個市場來說逆水行舟，不進則退。

他還說，大賣場這種傳統的經營型態必須要學會轉型。家樂福對於當前的整個市場來說，屬於一個「轉型偏慢」的案例，傳統的超商模式可能越來越難以吸引消費者的認同，而且在當前市場中，零售企業對於供應鏈的管理和需求也開始進一步增加，這將進一步考驗這些超商企業自身的再造能力。

現在實體勢力漸微，電商和社區團購的發展步入了快車道。《現代物流報》報導，2014年生鮮電商的市場規模到2022年增長了16倍。在不同的區域也形成了各具特色的品牌企業，如北京地區生鮮電商主要有京東生鮮、美團優選、美團買菜、多點、美菜網；上海地區主要有叮咚買菜、京東到家、大潤發優鮮、多多買菜、天天果園、盒馬。

網友表示，「大型超商接連閉店，實體經濟現在真是江河日下」、「疫情前真是人擠人，疫情時空無一人，疫情後陸續關門。」