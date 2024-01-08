直銷女會員狂吃健康食品　中風險沒命...怒求償660萬判賠金額曝

▲高雄女子吃了直銷的健康食品後，高血壓中風，提告求償660萬餘元卻只判賠30元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名何姓女子參加某直銷公司說明會後，覺得會中推薦的健康食品十分吸引人，因此不但揪了弟弟、妹妹一起加入直銷公司當會員，還買了一堆宣稱可增強免疫力的食品來吃，不料吃了沒多久，何女就出現高血壓，最後還發生出血性中風，送醫住院近50天才撿回一命，何女事後氣得提告直銷公司，求償660萬餘元，法院審理後，認為何女的發病與產品無關，判公司只需賠償30元。

何女提告指出，她是參加該直銷公司高雄分公司舉辦的說明會後，聽自稱為營養學、健康教育博士的講師宣傳，說公司產品優良，可大量使用，以盡速強化身體免疫力、增強抵抗力、恢復既有功能。

何女聽了後十分動心，於是用弟弟、妹妹的名義，買了許多產品，並加入成為公司的大使會員，並從2022年4月1日起，每日三餐按講師說明加量服用產品，沒想到產品竟含有咖啡因，害她服用過量產生高血壓，同年5月14日突感身體不適，經急診就醫結果為出血性中風併左側肢體無力及高血壓，最後住院49天才出院，幸運撿回一命。

何女事後除了要求直銷公司退錢外，還認為是因為公司產品有瑕疵，才害她差一點送命，也無法繼續工作，因此提告求償660萬餘元。

法院審理時，直銷公司辯稱，講師在說明會上沒說產品可以三餐加量使用，以增強使用效果，他們在產品上已載有使用方法為每日1包，因此不是他們的過失，而貨款也已經依照規定退還，公司也認為高血壓為一長期潛伏體內之慢性病症，多係因遺傳、心理、等環境因素長期影響而生，懷疑是何女可能長期患有高血壓慢性病所導致，與公司產品無關，請求免賠。

法官認為，該公司的產品經檢驗的確含有咖啡因，但咖啡、茶類、巧克力、可樂等產品也都含有咖啡因，很難認為產品有瑕疵或欠缺安全性，此外，何女的高血壓經醫院診斷結果，是顱內自發性出血導致腦中風，因此何女的高血壓應該不是產品所造成，而是本身就罹患高血壓，但自己不知道，很難說是產品含咖啡因所造成，因此只判直銷公司需賠償貨款的差價30元，全案可上訴。