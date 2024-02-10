準備數錢！「5張台幣＋紅包袋」最強開運法　上班族放3位置狂生財

▲準備5張不同顏色的鈔票，放入全新的紅包袋中，準備迎接滾滾錢財。（示意圖／記者邱顯燁攝）

記者李佳蓉／綜合報導

每到過年期間，不少人都會到廟裡走春求財、開運。命理老師湯鎮瑋在粉專分享「五色錢鈔生財法」，帶著大家一起興旺發達，只要準備5種顏色的鈔票各一張，以及全新的紅包袋一個，就能在新的一年迎接好運。並點名不同的行業與職業別，可將紅包袋擺放於不同的位置，新的一年就能財運爆棚、荷包賺飽飽。

湯鎮瑋老師在粉專指出，五色錢鈔生財法需準備的物品，包括新台幣100元（紅）、200元（綠）、500元（棕）、1000元（藍）及2000元（紫）鈔票各一張，總共5張；或取各國錢鈔湊出五行顏色：綠、粉紅、咖啡（黃）、灰（銀）、藍（黑）都可以。接著將5張鈔票裝進全新的紅包袋中，若上方印有2024年龍形圖騰更佳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲要將紅包袋帶到財神廟過香火，千萬不能花掉。（示意圖／資料照）

湯鎮瑋說，接著在農曆3、6、9、12月，過年期間或立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等，將裝有5色錢鈔的紅包袋帶到財神廟過香火，並在心中默念「財神錢母，對我生財」，之後放在錢包中隨身攜帶，但切記千萬不能花掉，其代表財庫、錢母。

湯鎮瑋表示，若本身有在做生意者，可以把紅包袋放在收銀檯裡，其象徵「以錢生錢，招財滾滾」；如果是一般上班族或家庭主婦，則可放置於梳妝台、保險箱或財位上，藉著五行相生力量，達到生生不息、富貴相傳的目的。