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社會 社會焦點 保障人權

快訊／獨居老婦除夕煮年夜飯　瓦斯漏氣引發氣爆！雙手二度灼傷

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區今天（9日）除夕下午1時許，保安街二段巷內一間民宅發生氣爆，當時住在附近的住戶聽見「碰」一聲，連忙外出查看，發現該民宅3樓處冒出濃煙，警消獲報抵達，在屋內救出一名婦人，表示當時正在煮飯，雙手有2度灼傷，立即送往醫院治療，發生氣爆原因，仍待火調人員進一步釐清。

▲新北樹林一名婦人，在家中煮年夜飯時，不慎引燃瓦斯導致發生氣爆。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北樹林一名婦人，在家中煮年夜飯時，不慎引燃瓦斯導致發生氣爆。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，獨自住在新北樹林保安街二段巷內民宅3樓的婦人，適逢今日為除夕，中午在家中焚香拜拜，隨後就開始準備煮年夜飯，並在家中客廳用桶裝瓦斯溫熱食材，突然發生氣爆，造成老婦雙手前臂2度9%燒燙傷，送醫後已無大礙。警消發現，客廳內有些許燃燒狀況，燃燒面積約15平方公尺。

▲新北樹林一名婦人，在家中煮年夜飯時，不慎引燃瓦斯導致發生氣爆。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消到場，將雙手灼傷的老婦救出，並送往醫院治療。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市政府消防局第五大隊長鍾世銘提醒，桶裝瓦斯容器使用，請保持直立，使用後最好應緊閉開關，如聞到 有疑似異味或瓦斯味，請確認是否有瓦斯外洩，不可貌然使用火源，避免引發洩漏瓦斯而起爆，多份注意，平安過新年。

▲新北樹林一名婦人，在家中煮年夜飯時，不慎引燃瓦斯導致發生氣爆。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消抵達，現場已無燃燒跡象，在現場警戒。（圖／記者陸運陞翻攝）

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