爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門一名婦人6日當天駕車前往金湖衛生行政大樓旁停車場，離去時遭收費員上前開立停車繳費單，婦人當場失控爆走，下車高分貝怒嗆「我就停1分鐘而已」、「我不要啦」、「為什麼要讓你開」，收費員還一度被罵哭，讓附近民眾傻眼錄影並上傳到社群平台，影片曝光引起輿論譁然。對此，婦人兒子事後出面道歉，請求外界體諒；金門觀光處長許績鑫也表示，金門目前全面推動使用者付費觀念，會再加強向民眾宣導。

▲金門婦不滿遭收費員開立15元停車繳費單，原地爆氣。（圖／記者林名揚翻攝）

民眾拍下金湖衛生行政大樓旁停車場畫面，只見身穿反光背心的收費員走向一台休旅車，準備開立停車繳費單，但駕駛座上的婦人似乎很有意見，先是搖下車窗與收費員爭執一陣，隨後還爆怒走下車，朝著收費員歇斯底里大吼「不然你要怎樣？你說阿！我進去不到1分鐘耶，我馬上出來耶！」

副駕的男子看不下去，也下車緩頰並向收費員解釋；而婦人的情緒仍十分激動，怒吼「我為什麼要讓她開？我不要啦，我就不要啦，不是15塊的問題，我人就在裡面，為什麼要讓你開？」期間收費員一度被罵到委屈落淚，並表示願意自己去繳納15元停車費用。離譜畫面曝光後在社群平台瘋傳，引起網友群起撻伐。

▲金門全面推動使用者付費，民眾只要駛進停車格就會啟動地磁開關，並開始計費，最低收費半小時15元。（圖／記者林名揚翻攝）

事後婦人的兒子出面致歉，「鄭重跟大家說聲對不起，造成大家觀感不佳，由於我媽媽也上了年紀，眼睛眼不好未能看清停車公告，不懂停車規範所以才一直與管理員爭執，在加上有點年紀難免比較煩躁，鄭重地跟大家道歉，事發下午我也已經前往找到管理員，並附上紅包致意道歉，雖然管理員沒有收下，但是也取得體諒與原諒，也非常感謝他，可以體諒老人家比較無法分辨是非的情形！我也一直教導媽媽停車事宜，希望大家可以給個機會，體諒一下家家有本難唸的經！老人家的錯，我幫他道歉！對不起！對不起！對不起！」

金門觀光處長許績鑫也回應，雙方對停車觀念存在認知差異，婦人因此比較憤慨，事後當事人家屬已經道歉，「目前金門全面推動使用者付費觀念，需要教育與養成，停車格位都設有地磁感應，只要停車就會開始計費，半小時收費15元，採累進計費，單日最高240元。」

許績鑫說，婦人認為車子停進格內後沒有熄火，或是停一下而已應該不用付費，但停車規定只要在格位上就會啟動地磁開關，就開始計算停車時間，目前全台各地都是採取這樣的做法，金湖地區共有108格車位，今年1月才剛啟動，到目前1個多月的時間，民眾可能還不是很清楚，會再加強宣導，讓民眾了解收費規則，促進停車便利性及周轉率。

▼金門觀光處長許績鑫。（圖／記者林名揚翻攝）