　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門一名婦人6日當天駕車前往金湖衛生行政大樓旁停車場，離去時遭收費員上前開立停車繳費單，婦人當場失控爆走，下車高分貝怒嗆「我就停1分鐘而已」、「我不要啦」、「為什麼要讓你開」，收費員還一度被罵哭，讓附近民眾傻眼錄影並上傳到社群平台，影片曝光引起輿論譁然。對此，婦人兒子事後出面道歉，請求外界體諒；金門觀光處長許績鑫也表示，金門目前全面推動使用者付費觀念，會再加強向民眾宣導。

▲▼金門婦不滿遭收費員開立15元停車繳費單，原地爆氣。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門婦不滿遭收費員開立15元停車繳費單，原地爆氣。（圖／記者林名揚翻攝）

民眾拍下金湖衛生行政大樓旁停車場畫面，只見身穿反光背心的收費員走向一台休旅車，準備開立停車繳費單，但駕駛座上的婦人似乎很有意見，先是搖下車窗與收費員爭執一陣，隨後還爆怒走下車，朝著收費員歇斯底里大吼「不然你要怎樣？你說阿！我進去不到1分鐘耶，我馬上出來耶！」

副駕的男子看不下去，也下車緩頰並向收費員解釋；而婦人的情緒仍十分激動，怒吼「我為什麼要讓她開？我不要啦，我就不要啦，不是15塊的問題，我人就在裡面，為什麼要讓你開？」期間收費員一度被罵到委屈落淚，並表示願意自己去繳納15元停車費用。離譜畫面曝光後在社群平台瘋傳，引起網友群起撻伐。

▲▼金門婦不滿遭收費員開立15元停車繳費單，原地爆氣。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門全面推動使用者付費，民眾只要駛進停車格就會啟動地磁開關，並開始計費，最低收費半小時15元。（圖／記者林名揚翻攝）

事後婦人的兒子出面致歉，「鄭重跟大家說聲對不起，造成大家觀感不佳，由於我媽媽也上了年紀，眼睛眼不好未能看清停車公告，不懂停車規範所以才一直與管理員爭執，在加上有點年紀難免比較煩躁，鄭重地跟大家道歉，事發下午我也已經前往找到管理員，並附上紅包致意道歉，雖然管理員沒有收下，但是也取得體諒與原諒，也非常感謝他，可以體諒老人家比較無法分辨是非的情形！我也一直教導媽媽停車事宜，希望大家可以給個機會，體諒一下家家有本難唸的經！老人家的錯，我幫他道歉！對不起！對不起！對不起！」

金門觀光處長許績鑫也回應，雙方對停車觀念存在認知差異，婦人因此比較憤慨，事後當事人家屬已經道歉，「目前金門全面推動使用者付費觀念，需要教育與養成，停車格位都設有地磁感應，只要停車就會開始計費，半小時收費15元，採累進計費，單日最高240元。」

許績鑫說，婦人認為車子停進格內後沒有熄火，或是停一下而已應該不用付費，但停車規定只要在格位上就會啟動地磁開關，就開始計算停車時間，目前全台各地都是採取這樣的做法，金湖地區共有108格車位，今年1月才剛啟動，到目前1個多月的時間，民眾可能還不是很清楚，會再加強宣導，讓民眾了解收費規則，促進停車便利性及周轉率。

▼金門觀光處長許績鑫。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門婦不滿遭收費員開立15元停車繳費單，原地爆氣。（圖／記者林名揚翻攝）

ET快訊
科技業男友領40萬年終！　她拿去買1檔ETF：配息是我的月薪
婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付
快訊／筋肉媽媽宣布再婚！
王瞳摸到硬塊「一串腫瘤像葡萄」！　醫警告了
刮刮樂「首輛賓士」出現！　高雄情侶飛來吉兆刮中
龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬
最愛這一味！　情色網紅「讓阿公睡免錢」月賺250萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷走「168元紅包袋」＋300元現金　桃園男挨罰5萬

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

重案回顧／嫌樓上太吵！惡鄰13刀砍死夫妻檔　全程緘默檢求處死刑

軍人「退伍日殺人」奇案！　大學女講師半裸慘死租屋處

女大生路上突腹痛驚險產子！女消防員鎮定捧男嬰　穩住出血狀況　

高雄貨車失控衝對向撞2機車！22歲男大生慘死　運將判刑10月

監獄除夕菜色曝！　鈕承澤、李宗瑞、連千毅「牢裡過年」超澎湃

舅欠145萬元反向外甥女討「25年壓歲錢」　結局被打臉

老父親「出家失蹤」40年後還俗迷路　兒子怒吼：你回來幹嘛？

國立藝術大學生迷戀紋身！拜入紋身大師名下12年　熱愛「手繪草圖」才有味道

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

李明珊「手當雞塊炸」二度燙傷　「掉了一層皮」還塗錯藥膏

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

Jessi一開口「男藝人全怕怕XD」　劉在錫驚見電子菸...結果超糗

彰化女遭攔查慌喊「只有保險套」　神情緊張露餡...被警搜出4包大麻

偷走「168元紅包袋」＋300元現金　桃園男挨罰5萬

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

重案回顧／嫌樓上太吵！惡鄰13刀砍死夫妻檔　全程緘默檢求處死刑

軍人「退伍日殺人」奇案！　大學女講師半裸慘死租屋處

女大生路上突腹痛驚險產子！女消防員鎮定捧男嬰　穩住出血狀況　

高雄貨車失控衝對向撞2機車！22歲男大生慘死　運將判刑10月

監獄除夕菜色曝！　鈕承澤、李宗瑞、連千毅「牢裡過年」超澎湃

舅欠145萬元反向外甥女討「25年壓歲錢」　結局被打臉

老父親「出家失蹤」40年後還俗迷路　兒子怒吼：你回來幹嘛？

國立藝術大學生迷戀紋身！拜入紋身大師名下12年　熱愛「手繪草圖」才有味道

尼克爭冠拚了　交易補強活塞最強歐陸射手波格丹諾維奇

除夕夜打牌「誰手氣最旺」？12生肖財運出爐　這2類人偏財運旺翻

克蕭讚嘆大谷翔平腦袋很靈活　想學山本由伸「丟標槍」

21歲男曝「領養5歲孤兒女童」！照片瘋傳惹眾怒　孩子家長急報警

瓜地馬拉總統首發聲　想同時與台灣、中國發展關係

赴陸旅遊團突喊卡惹議！　謝欣霓嗆：要跪著收人民幣才叫尊嚴？

新國會上演驚悚吸睛大戲　柯建銘喊輸贏還早：立院局局變、局局亂

《換乘戀愛》海恩「我剪瀏海了」！　成果照神逆齡…狂吸10萬人朝聖

靠抖音賺大錢！　女網紅拍片炫耀「21歲無貸款買房」被罵爆

國5恐從早塞到傍晚！　除夕「國道上午壅塞5路段」先掌握

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

社會熱門新聞

爸修行40年還俗　兒怒：你回來幹嘛

獨／大阪「松島新地」房間曝　老司機讚服務好

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

過年拜拜吵架　弟刺死哥哥遭羈押

舅向外甥女討25年壓歲錢　結局被打臉

鈕承澤、李宗瑞、連千毅牢裡過年　除夕菜色澎湃

國立大學生拜入紋身大師名下12年　熱愛「手繪草圖」

即／外木山小年夜驚傳轎車墜海

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

過年「想被關」吃牢飯！男燒了市場

3D萌虎鬧雙胞　沙漠魚聲明

軍人「退伍日殺人」奇案！　大學女講師半裸慘死租屋處

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」

獄中迎龍年！體壇、演藝圈5名人團圓夢碎

更多熱門

相關新聞

即／外木山小年夜驚傳轎車墜海

即／外木山小年夜驚傳轎車墜海

基隆市外木山漁港今（8日）晚上8時許發生一起轎車墜海事件，一輛轎車不明原因突然開車衝進港內，目前正由海巡及警消人員救援中，據目擊民眾表示，轎車直接開車墜入海裡，至於詳細事發原因待進一步釐清。

回家過年了！金門立委坐鎮松機⋯首班軍機送70人

回家過年了！金門立委坐鎮松機⋯首班軍機送70人

驚險畫面曝！高雄BMW行駛途中引擎室竄火　

驚險畫面曝！高雄BMW行駛途中引擎室竄火　

飛金門航班候補旅客多　軍方出動C-130運輸機支援「載70人返鄉」

飛金門航班候補旅客多　軍方出動C-130運輸機支援「載70人返鄉」

疑遭2機車連環追撞！　嘉義男噴飛「頭破見骨」亡

疑遭2機車連環追撞！　嘉義男噴飛「頭破見骨」亡

關鍵字：

金門停車收費員金湖金門新聞影音

讀者迴響

熱門新聞

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

10歲妹遭斧頭分屍　父母苦尋13年心碎

浦發銀行沒年終送家書　宣告換董事長

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

爸修行40年還俗　兒怒：你回來幹嘛

LISA確定掰了YG「創個人廠牌LLOUD」

快訊／筋肉媽媽宣布再婚！

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

舒華二度病倒暫停活動！　「持續出現頭暈症狀」

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

更多

最夯影音

更多
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大
PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面