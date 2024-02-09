　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／新北拍賀歲MV侯友宜獻聲領唱！　市政成績巧妙入歌詞

記者崔至雲／新北報導

金龍年即將報到，新北市政府於過年前夕發佈賀歲影音向市民朋友提早拜年。影片中由新北市長侯友宜親自領唱，帶領市府一級機關首長進錄音室，唱出「新北 follow me」，歌詞還巧妙融入新北市重大建設成績，如捷運三環六線、新北市美術館、熊猴森樂園、五股夏綠地等等，在拜年的同時，也和大家分享施政成果。

賀歲影音的一開始就由侯友宜領唱，他唱「拍拍手、一起go 、跟著我們向前走」，影片場景也多元豐富，除了錄音室之外，團隊也前往三重「熊猴森樂園」、鶯歌「新北市美術館」及「五股夏綠地」，由局處首長和市府同仁搭配主題旋律舞動，大跳健康操。

▲▼ 新北市府團隊拍賀歲MV 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市府團隊拍賀歲MV。（圖／記者崔至雲攝）

另外，影片最亮點也包括侯友宜率團隊在新北市府一樓大廳的龍年裝置藝術前，同心協力排成了大「吉」字，呼應今年市府春聯「吉龍舞春」的主題。新北市政府表示，由侯友宜領軍齊聲向市民朋友拜年，響亮的一句「新年快樂！吉龍舞春、龍舞春吉」，傳達出市府團隊的堅定團結與向心力，在嶄新金龍年，一定全力以赴，加倍努力建設新北市，為市民朋友打造充滿幸福與榮耀的家園。

新聞局進一步表示，這次賀歲影音的製作，要特別感謝世新大學及明志科技大學的協力支持，借重兩所學校專業錄音室軟硬體以及專業師資的指導錄製，方能更完善呈現出市府團隊接力合作的團結精神，可以說是這支賀歲影音幕後的重要推手之一，同時透過影片呈現，也可進一步了解到世新大學及明志科技大學，長期以來重視專業人才培育的實力與成果。

▲▼ 新北市府團隊拍賀歲MV 。（圖／新北市政府提供）
 

ET快訊
麥當勞春節優惠來了！　薯餅免費吃
財富女神負債千萬→10億身家！　公開5致富法
無印良品員工春節收「紅包100元」傻眼　怒：還是折價券
過年不想回婆家！　她1招「躲過年夜飯」
吃不懂過年常見「1高檔食材」！　引共鳴：有苦味
小S逼出王少偉告白！直球認了許藍方　3對來賓被牽紅線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共動M503航線　專家示警：戰機躲民航機下雷達難辨恐發動奇襲

韓國瑜＋江啟臣拜年影片曝光！　按讚人數破萬網嗨喊「立院雙帥」

陳致中假釋回家過年　過火爐去霉運：正能量往前走！

藍委年假追劇清單！洪孟楷談「愛在三部曲」　柯志恩大推「繁花」

馬迷注意！馬英九親發手寫春聯＋紅包袋　領取時間地點一次看

林佳龍當閣揆？　謝寒冰分析：賴清德的第一任應該不是他

影／新北拍賀歲MV侯友宜獻聲領唱！　市政成績巧妙入歌詞

吉龍舞春！侯友宜春節新北趴趴走　領「好運龍來」福袋地點曝光

進立院推《人工生殖法》修法　陳菁徽分享揪心案例盼同性伴侶也有兒女

陳建仁玩刮刮樂拚幫同仁年終加薪！　刮完愣住笑：可以做慈善事業了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

朴炯植和朴信惠比眼睛「努力睜大」　看惠利神模仿光熙…自己也加入XD

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

彰化女遭攔查慌喊「只有保險套」　神情緊張露餡...被警搜出4包大麻

李明珊「手當雞塊炸」二度燙傷　「掉了一層皮」還塗錯藥膏

中共動M503航線　專家示警：戰機躲民航機下雷達難辨恐發動奇襲

韓國瑜＋江啟臣拜年影片曝光！　按讚人數破萬網嗨喊「立院雙帥」

陳致中假釋回家過年　過火爐去霉運：正能量往前走！

藍委年假追劇清單！洪孟楷談「愛在三部曲」　柯志恩大推「繁花」

馬迷注意！馬英九親發手寫春聯＋紅包袋　領取時間地點一次看

林佳龍當閣揆？　謝寒冰分析：賴清德的第一任應該不是他

影／新北拍賀歲MV侯友宜獻聲領唱！　市政成績巧妙入歌詞

吉龍舞春！侯友宜春節新北趴趴走　領「好運龍來」福袋地點曝光

進立院推《人工生殖法》修法　陳菁徽分享揪心案例盼同性伴侶也有兒女

陳建仁玩刮刮樂拚幫同仁年終加薪！　刮完愣住笑：可以做慈善事業了

黃偉晉工作丟了！《紅白》今晚首播仍敬業宣傳　吐內心話：有陰影

今年起機車改管需登記！緩衝1年　違者最高可罰5400元

嗆人腦殘「去做智力測驗」　女網友1動作成鐵證！下場曝光

1讚1美金！網紅醫師加碼安太座　陳志金補刀喊：大家快來添財火

她買機票「闖過境區」只為見韓團偶像！　最重恐被關2年

中共動M503航線　專家示警：戰機躲民航機下雷達難辨恐發動奇襲

韓國瑜＋江啟臣拜年影片曝光！　按讚人數破萬網嗨喊「立院雙帥」

王宥忻負債千萬→10億身家！　公開小資族「5致富法」：1種錢絕不能省

走路10分鐘到捷運！「板南線社宅」再+1　88戶預計2028年完工

便便不落地！尼泊爾祭新規定　爬聖母峰必須把「排泄物」帶下山

朴敘俊歐巴代言 韓國製造 天然鹽烤海苔 買40送40

政治熱門新聞

柯文哲發小年夜反省文自問：是否做了錯誤的決定

陳建仁玩刮刮樂拚幫同仁年終加薪！　刮完愣住笑：可以做慈善事業了

西布特羅1克不到10元　林靜儀、王定宇參戰反擊

春聯喊到4800元！她崩潰：我的韓國瑜被幹走了

新國會上演驚悚吸睛大戲　柯建銘喊輸贏還早：立院局局變、局局亂

赴陸旅遊團突喊卡惹議！　謝欣霓嗆：要跪著收人民幣才叫尊嚴？

「外交貓」MiuMiu遠渡重洋拚外交

習近平拜年：堅決反對台獨

沈伯洋20年前夾髮夾照曝光！　蘇巧慧憶過年「蹭飯學弟變立院同事」

新科立委李柏毅　曝未來4年任務

傳年後將到台中市政府任職　蔡壁如證實了

台糖肉品檢出瘦肉精為個案　許淑華：利用食安抹黑者應道歉

任內最後一次！　蔡英文發表春節談話：只要繼續團結就能守護國家

「吉龍舞春」諧音哏猜到了嗎？　六都龍年春聯大比拚

更多熱門

相關新聞

吉龍舞春！侯友宜春節新北趴趴走　領「好運龍來」福袋地點曝光

吉龍舞春！侯友宜春節新北趴趴走　領「好運龍來」福袋地點曝光

為迎接2024龍年到來，新北市長侯友宜從初一起將親自到新北各地發送龍年福袋，初一至初四將前往板橋、三重、新莊、泰山等地發送福袋。新北市政府表示，有興趣的市民歡迎到公佈地點索取，也歡迎市民到處走春。

新北春節連假不打烊　號誌維修免費專線24小時待命

新北春節連假不打烊　號誌維修免費專線24小時待命

春節道路維護不打烊　新北即起至2／24禁挖掘

春節道路維護不打烊　新北即起至2／24禁挖掘

新北春節不打烊　山坡地違規取締全年無休

新北春節不打烊　山坡地違規取締全年無休

新北賀歲MV首長接力唱　侯友宜領軍市政成績入歌詞

新北賀歲MV首長接力唱　侯友宜領軍市政成績入歌詞

關鍵字：

新北MV侯友宜市政

讀者迴響

熱門新聞

快訊／筋肉媽媽宣布再婚！

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

浦發銀行沒年終送家書　宣告換董事長

LISA確定掰了YG「創個人廠牌LLOUD」

10歲妹遭斧頭分屍　父母苦尋13年心碎

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

爸修行40年還俗　兒怒：你回來幹嘛

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

更多

最夯影音

更多
梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面