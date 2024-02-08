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新北龍年春節不打烊　山坡地違規取締全年無休

▲新北春節不打烊 山坡地違規取締全年無休。（圖／新北市農業局提供）

▲山坡地範圍未經申請或未依申請內容擅自開挖整地，違反水土保持法可處6萬至30萬罰鍰。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2月8日至2月14日為今年春節，春節期間新北市政府農業局仍持續執行山坡地違規查報取締，發現違反水土保持法者，將以水土保持法處最高30萬元之罰鍰，如涉及致生水土流失者，則會移送地檢署偵辦，恐面臨6個月以上5年以下有期徒刑。農業局再次呼籲，於山坡地範圍未經申請或未依申請內容擅自開挖整地，違反水土保持法可處6萬至30萬罰鍰，切勿趁春節期間以身試法。

▲新北春節不打烊 山坡地違規取締全年無休。（圖／新北市農業局提供）

▲春節期間新北市農業局仍持續執行山坡地違規查報取締，發現違反水土保持法者，將以水土保持法處最高30萬元之罰鍰。

新北市政府輔以山坡地衛星365天全年無休影像監測，同時透過公所及派出所第一線查通報及農業局不定期違規巡查讓山坡地違規無所遁形。當接獲通報時，如未先申請水土保持計畫而擅自開發、經營或使用，新北市府將立即前往制止取締。日前淡水區民眾未申請許可，利用連續假期作環境整理要清除農地上雜草，以小怪手開挖整地，破壞原有邊坡地形，經農業局巡查發現，第一時間立即制止並說明現場已違反水土保持法，將裁罰6萬元並限期改正。

新北市農業局表示，全市山坡地範圍佔土地面積88%，加強山坡地水土資源保育並防止不當的開發行為使用，為市府重要之課題，春節期間民眾若有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通報，市府將派員立即前往制止取締，若發現任何違規案件，將立即處置，避免違反水土保持法之情事發生，以維護民眾生命財產安全。

▲新北春節不打烊 山坡地違規取締全年無休。（圖／新北市農業局提供）

▲如未先申請水土保持計畫而擅自開發、經營或使用，新北市府將立即前往制止取締。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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