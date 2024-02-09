年節病原傳播與罹病機率增　腸胃炎五大預防必看

▲ 嘉義市衛生局請民眾留意飲食安全與手部衛生，提防腸胃炎 。（圖／嘉義市衛生局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節將至，隨著返鄉人潮聚集，聚餐、外食機會增加，飲食習慣改變可能增加病原傳播與罹病機會，依據疫情監測資料顯示，春節期間因腹瀉就診人數較平日增加，嘉義市政府衛生局籲請民眾春節假期務必留意手部衛生與飲食安全，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀應儘速就醫；餐飲及旅宿業者務必加強環境及員工衛生管理，確保員工及民眾健康。



腸胃炎主要症狀有水瀉和嘔吐，也可能有發燒、胃痛、噁心等症狀，通常症狀會持續1至10天。依患者年齡、個人健康狀況、感染的致病菌，以及吃了多少被污染的食物量等因素，均會影響症狀及其嚴重程度，抵抗力特別弱的人症狀會較嚴重。



衛生局建議民眾在聚餐或外出用餐時，應以熟食為主，避免食用生食及未煮熟或受汙染貝類水產品（如生蠔）等高風險食材。人與人接觸是病毒傳播的管道之一，有疑似病毒性腸胃炎症狀者應避免參與年菜的製作，以減少病毒污染食物的機會，並避免外出訪友、拜年，同時加強家中環境、用物等清潔與消毒，以降低疾病傳播風險。



嘉義市政府衛生局長廖育瑋呼籲大眾落實勤洗手、注意個人及環境衛生，不生飲、生食，與他人共食時使用公筷母匙，以降低感染風險，這些建議不僅適用於個人，也同樣適用於餐飲業、旅宿業等公共場所，共同維護健康。相關資訊可至衛生福利部疾病管制署（http://www.cdc.gov.tw）查看，也歡迎電洽衛生局詢問(05-2338066)。