嘉市「戒菸服務績優機構」頒獎　112年提供3080人戒菸服務

▲「相挺麥呷菸 健康再+1」 嘉市府舉辦「戒菸服務績優機構」頒獎典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為獎勵績優醫療院所提供市民戒菸服務兼顧戒菸治療與戒菸衛教之服務品質，嘉義市衛生局今（27）日舉辦「相挺麥呷菸 健康再+1」活動，由衛生局長廖育瑋代表黃敏惠市長，表揚「戒菸服務績優機構」、「流感疫苗合約醫療院所」與「志願服務人員」，並感謝醫療機構、院所以及辛苦的志工為市民健康共同努力，112年提供3,080人戒菸服務，3個月點戒菸成功率達33.8%，幫助1,041人成功戒菸，短期節省了健保醫療費用支出，長期創造出社會經濟效益，向健康+1又邁進一步。

衛生局今頒贈「二代戒菸服務卓越獎」，得獎單位醫院組有嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院；診所組為佑仁診所、張耿源診所、曾良達診所、全安診所、吳長宗診所、賴瑪莉診所；牙醫組由澤任大維牙醫診所獨得；藥局組是聖心藥局、晟安藥局獲獎。衛生局亦頒贈「戒菸成功績優獎」，得獎單位醫院組臺中榮民總醫院嘉義分院，診所組佑仁診所；天主教聖馬爾定醫院獲頒「戒菸專線成功獎」，以及「無菸醫院績優醫事人員戒菸服務」共有9人獲獎。

衛生局局長廖育瑋表示，衛生福利部國民健康署11月最新公布「癌症登記報告」，肺癌新發個案人數超過大腸癌，成為台灣新癌王，菸害及二手菸皆為重要危險因子，為提升市民健康，戒菸服務工作的推動愈顯重要。戒除菸癮的管道有戒菸門診、戒菸專線或參加戒菸班等，透過醫事人員專業協助再加上戒菸者決心，戒菸成功率可達30％以上，政府為增加戒菸動機及減輕戒菸者經濟負擔，提供免收戒菸藥品部分負擔費用，本市醫療資源豐沛，戒菸院所多又近更提供優質服務，歡迎大家善用資源(網站：https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=6066)。

廖育瑋局長另表示，自10月份流感疫苗開打以來，由於學生為團體學習生活型態，也是感染流感的高風險族群，因此委託部立嘉義醫院、嘉義基督教醫院、慶昇醫院及陽明醫院等4家醫院，進入校園為國中小及高中職、專科3年級以下師生提供免費接種服務。另外，市府亦委託東、西區衛生所入幼兒園提供幼童及托育人員免費接種服務。再者，為提高年長者接種便利性，委託6家醫院於社區提供100場次設站接種服務，其中以聖馬爾定醫院辦理52場次為最多。同時，嘉義市政府衛生局與83家流感疫苗合約醫療院所合作，提高民眾接種可近性及方便性。

廖育瑋局長說明，截至27日止，嘉義市流感疫苗使用率達到91.5%，尤其在65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事執登人員等3大重點對象之接種率均高於全國平均。如此亮眼的成績，全仰賴在地熱心的醫療團隊共同努力推動疫苗接種，廖育瑋局長特別致贈獎座予5家醫院，感謝醫院致力於校園及社區流感疫苗接種，同時也致贈獎座及禮券予本市流感疫苗接種人數前5名合約診所，分別為第1名嘉安婦幼診所、第2名崇安診所、第3名楊澍青診所、第4名王國哲診所、第5名愛兒診所，感謝診所醫師的大力推廣及宣導，提高民眾接種率，以達到群體免疫的環境。

廖育瑋局長另指出，志工是社會寶貴的資產，更是促進社會發展的動力來源。衛生局安排衛生福利部志願服務獎勵獎項轉頒，推薦衛生保健志工申請，全國志願服務獎勵獎項獲獎志工有11人，服務時數達8,000小時的金牌獎1人（已親自參加衛福部頒獎典禮領獎）、服務時數達5,000小時的銀牌獎3人及服務時數達3,000小時銅牌獎有7人；全國衛生福利獎勵獎項獲獎志工有31人，服務時數達2,500小時的金質獎10人、服務時數達2,000小時的銀質獎11人及銅質獎服務時數達1,500小時10人，獲獎者中年齡最高為79歲、最小為54歲，全齡皆投入社會服務，展現勇壯精神。藉由頒獎，廖育瑋局長期盼能激勵更多的民眾加入志工行列，讓社會資源發揮更大的效益，展現嘉義最美的風景。

志工林秀玉女士累積服務時數達3,000小時，除獲得「全國志願服務獎勵」銅牌獎外，亦獲得「全國衛生福利志願服務獎勵」金質獎。林秀玉女士表示，她參與志工服務已經九年多，很開心能夠幫助別人，尤其她在嘉義基督教醫院服務時，遇到一位身障人士沒有家屬陪伴，她趨身前往協助，事後收到對方一句「真的很感謝你們」，讓她印象深刻。對於今天能夠來領獎，林秀玉既開心又緊張，頻頻表示「這沒有什麼」，十分謙虛。

衛生局表示，因應現階段高齡社會需求，為超高齡社會預做規劃準備，共同打造快樂、健康的「樂齡勇壯城」；未來，衛生局團隊將更加努力、用心傾聽民眾的聲音，讓嘉義市成為「世世代代好徛起、大大細細攏佮意」的健康幸福城市。