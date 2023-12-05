衝室友套房廁所解放遭起訴侵入住宅　法官：判有罪就是一種凌遲

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

新北1名林姓男子去年（2022年）在租屋處內急，但整間屋子僅有的1間共有廁所一直有人用，林男憋不住，衝進男室友套房裡的專用廁所解放，被正好回家的室友聽見聲響，還驚見馬桶裡漂著排泄殘渣，室友怒告林男涉嫌侵入住宅，法官用同理心認為肚子痛的人找到廁所及時抒解，「就像久旱逢甘霖般地爽快」，難以強求林男當時須忍住，據此判林男無罪，可上訴。

判決指出，林男和許姓男室友共同承租1間公寓，共有2間廁所，1間共用，1間在許男所住房內，去年（2022年）9月5日晚間7點多，林男和多位朋友在住處聚會，突然腹痛想大號，但共用廁所一直有人使用中，他實在忍不住，趁許男不在，衝進對方房內上廁所解放。

此時許男正好回來，進房聽見廁所裡有聲響，等林男走出來，許男質問林男為何擅闖房間，又看見林男沒沖乾淨，馬桶留下污漬，甚至裡還漂浮著排泄物殘渣，許男氣炸，不接受林男道歉，報警控告林男涉嫌無故侵入住宅。

林男始終認錯但否認故意犯罪，他表示自己天生體質差、容易拉肚子，事發當時正好急性腸胃炎，實在憋不住，但現場人很多，他不可能當著大家的面拉出來，因許男房間是唯一的套房有廁所，他去敲許男房門卻沒人應，情急之下才闖進去使用，他當場就跟許男賠罪。

因林男和許男調解不成，檢方起訴林男。法官開庭審理後，認為每個人在日常生活中都遇過肚子痛、必須找地方蹲廁所的經驗，「這種需求往往突如其來，無法控制，如果能及時找到廁所抒解，就像是久旱逢甘霖般地爽快」。

法官指當時屋內共用廁所始終有人使用的狀況下，要求林男必須忍受肚子痛繼續等待，不可以進入許男房內使用廁所，「完全是一件強人所難的事情」，畢竟這麼近的地方就存在另1間廁所，卻不能使用，對於肚子痛的林男來說，根本欠缺期待可能性。

法官認為林男本案舉動沒違背社會倫理、公序良俗，要是本案不能算是「正當理由」的話，其實法院便是告訴大家「即便肚子再痛，也只能拉在自己的褲子裡面，或是選擇在眾人面前便溺」，可是這樣簡直是一種凌遲，也是對於人性尊嚴的嚴重侵害，完全是一種「不正義」的價值判斷。

至於林男事後沒妥善清理廁所、造成髒亂，法官認為應可另外透過民事求償途徑，平衡林男與許男之間權利義務關係，但不該用「繳不出錢就抓去關」的方式（即刑事責任）來處理林男借用廁所的行為，雖然林男認罪求輕判，法官認為林男是智識淺薄、不熟悉法律的20歲大學生，又沒委任律師協助，不能僅憑自白論處，據此判林男無罪，可上訴。