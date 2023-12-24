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吃完公司聖誕大餐「700多人上吐下瀉」　空中巴士爆食物中毒

▲▼耶誕,聖誕,聚餐,大餐。（圖／CFP）

▲空中巴士子公司爆發食物中毒。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

法國公衛當局表示，空中巴士（Airbus）一間子公司發生食物中毒事件，在12月14日的聖誕聚餐後，逾700名員工病倒，紛紛出現「嘔吐或腹瀉的臨床症狀」，目前已經展開調查，釐清釀成這場大規模腸胃炎症狀的原因。

BBC、衛報報導，位於法國大西洋岸羅亞爾省（Loire-Atlantique）的空中巴士大西洋（Airbus Atlantic）14日舉行聖誕節聚餐，多達2600名員工共襄盛舉，未料在接下來24至48小時內，超過700人陸續發生嘔吐與腹瀉等症狀。一名員工向《西法蘭西報》透露，「我出現從未經歷的絞痛與頭痛。這比生孩子還糟糕。」

據悉，當晚餐點包括鵝肝醬、龍蝦、扇貝及牛排，甜點有冰淇淋蛋糕捲、榛果巧克力慕斯，每人只要繳納15歐元（約新台幣514元）即可享用美食。

▲▼空中巴士Airbus。（圖／路透）

▲空中巴士是全球最大飛機製造商。（圖／路透）

空中巴士發言人表示，正與公衛當局合作，「確認疾病成因，並確保這在未來不會再度發生」，但稱沒有人「病得很嚴重。」空中巴士大西洋工作委員會秘書長伊里巴倫（Jean-Claude Iribarren）表示，正如往年一樣，這頓聖誕大餐是由公司餐廳計畫與提供的。

法國公衛當局表示，他們尚未確認大規模食物中毒的原因，正在調查是否來自食物裡的細菌，或者一種極具傳染性的腸胃炎病毒，預計下周就能知道答案。

空中巴士是全球最大飛機製造商，在全球擁有13.4萬名員工，於飛機、直升機、國防、太空與安全產業提供產品與服務。空中巴士大西洋則為其子公司，在5個國家擁有1.5萬名員工。

 
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