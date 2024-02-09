吃不懂過年「1高檔食材」！他自嘲窮人嘴引共鳴：吃完有苦味

▲除夕夜圍爐，一桌的年菜有滿滿祝福、吉祥意涵 。（示意圖／Unsplash、Pexels）

圖文／CTWANT

今天（9日）是除夕夜，家家戶戶都會準備整桌豐盛的圍爐年菜，不過就有一名網友自我調侃，稱自己是「窮人嘴」，許多高級食材他都吃不慣，直呼「吃來吃去還是滷肉飯一百分。」貼文曝光後，掀起一票網友共鳴，點名「過年必吃1食材」真的吃不懂。

該名網友在PTT以「有什麼東西是貴但你吃不懂的？」為題發文，表示自己吃過包括海膽、鰻魚、鵝肝、魚子醬及烏魚子等要價不斐的食材，但他卻始終嚐不出其美味，「不知道是吃到的料理本身就普通還是我窮人嘴，吃起來不是不喜歡就是感覺還好」，自嘲驗證了野豬吃不了細糠這句話，更笑虧「吃來吃去還是滷肉飯一百分。」

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▲不少網友認為過年必吃的「烏魚子」雖然是高級食材，但卻吃不懂其美味。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

對此，網友紛紛點名「烏魚子」不合胃口，「烏魚子噁心」、「烏魚子無誤」、「過年都要吃烏魚子，實在吃不太懂」、「烏魚子+1，只覺得好鹹...」、「吃完烏魚子再吃其他食物或飲料都會有一股苦味。」

不過也有一派擁護者直呼，「高級烏魚子是不會腥的，直火烤到外酥內軟」、「那是便宜的烏魚子才會腥或死鹹（通常可能是油魚子）」、「烏魚子一整片2000起跳的，跟外面海產店一整片幾百元的是天與地的差別，沒唬爛沒浮誇。」

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