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除夕要拜地基主！「方向、最佳時間」 一次看　做錯恐招厄運

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲除夕在傳統民俗中，也有拜地基主的習慣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

春節將至，許多人會在除夕當天祭拜祖先，同時祭拜「地基主」。命理風水老師謝沅瑾表示，民間信仰認為，若「地基主」沒顧好，會導致家中運勢不平安，至於該怎麼拜？謝沅瑾就分享了拜地基主時的要點，祭拜地基主時的範圍以屋內為主，時間則落在14時以後，19時以前。

謝沅瑾表示，「萬物皆有靈」，地基主保佑的就是歷代生活在該片土地的人，也就是指房子的守護神，不僅能保佑家人平安，亦能讓店面生意興隆。此外，地基主在民間信仰上是很特別的神祇，一般祭拜地基主時間為除夕、元宵、清明、端午、中元、中秋、重陽、冬至等節日。

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老師指出，祭拜時通常會以飯菜、紙料祭拜，若是比較講究的地區，每個月的初一、十五也會祭拜地基主。民間信仰認為地基主會保佑家人平安，相對地若是地基主作祟，亦可能會影響家族運勢。

祭拜方向的話，祭拜地基主時的範圍以屋內為主，一般會在廚房內擺一張小桌子，並朝著屋後的方向祭拜，如果空間不夠，也可以將流理台當成供桌，朝流理台方向祭拜。

至於時間，老師提醒一般要在14時以後，19時以前，供品準備家常飯菜，若是講究一點可以備好6道菜碗、1鍋飯、3杯酒、2副碗筷（拜地靈公、地靈婆）以及紙錢，但因為地基主喜歡吃雞腿，所以有雞腿最好。簡單一點的，飯菜可以用雞腿便當代替，「原則上就是有飯、有菜、有肉、有湯跟酒就可以了。」

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