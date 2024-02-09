買13張刮刮樂全中獎！妹子曝「選碼1技巧」...秘訣在尾數

▲農曆春節不少人會買刮刮樂試手氣。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

農曆新年除了出遊走春，許多人也會購買彩券試手氣。過去就有一名女網友分享買刮刮樂的秘訣，總共買了13張，結果每一張都中獎，不僅沒賠錢還倒賺，經歷曝光後掀起熱議。

原PO去年在Dcard討論區以「分享刮刮樂不再虧錢的方法」為題發文，提到以往刮刮樂中獎機率慘兮兮，於是決定換個方式，一口氣買了13張，除了第一張買尾數47外，其他都買尾數17，想看看是否會比較幸運，結果出乎意料。

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據悉，原PO買了500元共8張，有3種類型，此外還有1000元4張、2000元1張，全部花了1萬元，中獎金額為1.4萬，回本了4000元，她決定見好就收，等下次過年再玩。

▲原PO買了13張每張都中獎。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，引來熱烈討論，不少人留言：「我花10000都沒有那種翻倍回本，全花下去-10000，應該永遠不會買了」、「第一張買17直接摃龜」、「買了好幾張17都只中1000」、「我買3張57，全賠」、「尾數02，兩張2000都摃龜，完全成為家裡的笑話」、「我腦海一直冒出47和17這2個數字，於是我所有刮刮樂都買47和17，我總共大大小小買了4000，全賠一毛都沒回收」。

也有網友表示，不花錢就沒有中獎或賠錢的問題，「不會虧錢的方法，不要買刮刮樂」、「不虧錢還是別刮比較好，看一堆花幾百萬都只有賠的就知道」、「真正100%不會虧錢的方法是不要買，懂嗎？」

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