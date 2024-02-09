除夕輕鬆轉運！專家曝「橘子皮開運法」　讓你運勢旺盛整年

▲「橘子皮開運法」能讓家中氣場煥然一新，就此轉運。（示意圖／翻攝PEXELS）

圖文／CTWANT

今（9）日是一年一度的除夕，相信家家戶戶現在都在準備打掃以及晚間的年夜飯。而命理師柯柏成表示，可以趁著除舊佈歲之際，用新鮮的橘子皮與橘子籽來做開運換氣法，甚至是除夕之後每個節氣都能做一次，讓家裡整個運勢變好。而命理師雨揚老師則是分享了「紅包開運術」，讓人得以整年獲得喜氣、財氣與好運。

命理師柯柏成在FB發文，內容中表示，既然要除舊歲，趁著除夕試看看這個道家密法，先準備剛吃完的橘子皮與橘子籽，另外再找個銅製的容器(最佳)，實在找不到用瓷器也可以。接著拿打火機往橘子皮上烤，烤出白煙後，就將橘子皮、橘子籽放在容器上繞著家裡四處走，讓橘子的香氣充分走到家中的角落。

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柯柏成表示，這是很簡單、不需要另外花錢，即刻都可以在家裡取得的材料，驗證上是確實生病的人漸漸變好，惹上官司的也有和解轉機。如果是在外租屋只有套房或雅房的更應該做，整個氣都會煥然一新，如果覺得自己的運氣實在背到極點，除夕後的每個節氣都可以再做一次，一直做到運氣變好或著病況漸佳為止。

而雨揚老師也在FB分享了一個「紅包開運法」，她提到，這個開運法不僅只有在過年時間可以用，平時日常給獎金或生活費時都可以使用。民眾要使用這個「紅包開運法」的時候，可以在紅包袋上寫上一些祝福的話語，這樣收到紅包的人，會將喜氣反饋給送紅包的人，雨揚老師稱此為「彩氣」，而有彩氣就容易有財氣。

▲雨揚老師表示，「紅包開運法」不僅只有在過年時間可以用，平時日常給獎金或生活費時都可以使用。（示意圖／Pixabay）

除此之外，雨揚老師也提到包紅包需要注意的地方，像是紅包的紅色，本身象徵吉祥喜慶、可化解一切煞忌，有些紅包還會以金色為主設計，這個金色象徵添福添壽、長命百歲。

除此之外，裝紅包時要用新鈔以便迎接新財氣，給紅包時紅包不封口，讓好運長長久久。沾過喜氣的紅包，還可以放入錢母，隨身攜帶財運跟著來。雨揚老師也提醒，過年收到的紅包建議放到枕頭下直到過元宵節，之後才拿去銀行去儲存。

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