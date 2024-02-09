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比超肥年菜更恐怖！「這款零嘴」100公克熱量=1個炸雞腿便當

琳瑯滿目的年節零嘴令人垂涎三尺，但當心一口接一口吃下過多熱量，專家建議先拿取要吃的份量，以免吃過頭。（圖／黃威彬攝）

▲琳瑯滿目的年節零嘴令人垂涎三尺，但當心一口接一口吃下過多熱量，專家建議先拿取要吃的份量，以免吃過頭。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

除了滿滿的年菜之外，許多人過年也會備好一箱箱的零嘴，專家提醒「涮嘴系零食」最恐怖，其中各式堅果的熱量最恐怖，100公克的開心果甚至有602大卡，完勝高熱量年菜冠軍「炸年糕」；其他如蛋捲、洋芋片也超傷體重，3根蛋捲竟然就等同於一碗飯，實在嚇人。

過年時桌上應景的糖果盒中，總會擺滿各式各樣的小零嘴，其中堅果最為常見，家人團聚一起談天說笑時，也很容易一口接一口吃下肚，但當心不知不覺間就攝取過多熱量。營養師高敏敏表示，其中熱量最高的就是「開心果」，每100公克的熱量就高達602大卡，熱量等於一個炸雞腿便當！

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排名第二的是蜜汁腰果，每100公克的熱量是593大卡；第三的杏仁果也有584大卡。高敏敏說，這些都是過年大家非常愛吃的傳統零食，提醒大家要適可而止，先拿出能吃的份量，其他就收起來，吃完趕快搭配新鮮水果一起吃，增加飽足感、攝取營養。

其他如肉乾熱量也不低，但同樣100公克的份量，豬肉乾熱量為329大卡、牛肉乾為525大卡。而許多人很愛的麻荖，100公克芝麻麻荖的熱量是473大卡，而花生麻荖是504大卡，建議可以選擇熱量較低的口味。

每100公克開心果的熱量等於一個雞腿便當，十分可怕，而肉乾、蛋捲也很容易吃過量，而且脂肪含量驚人。（圖／CTWANT資料照）

▲每100公克開心果的熱量等於一個炸雞腿便當，十分可怕，而肉乾、蛋捲也很容易吃過量，而且脂肪含量驚人。（圖／CTWANT資料照）

營養師程涵予則提醒很「涮嘴」的牛軋糖與蛋捲也要忌口。「一顆9公克牛軋糖熱量為50大卡，吃6顆就等於約一碗飯的熱量。」程涵宇說，牛軋糖成分中的奶不是只有奶粉，還有來自於奶油，所以6顆牛軋糖即含有36公克的添加糖，直逼進每天添加糖攝取的上限（以1500大卡計，每日糖上限為總熱量10%，也就是37.5g），最好還是少吃為妙。

而蛋捲一向是過年時最常見的零食之一，程涵宇說，一根蛋捲86大卡， 3根蛋捲258大卡就直逼一碗飯熱量，而且一根蛋捲的飽和脂肪就有8公克，非常驚人，不利於三高病人。

程涵宇建議過年期間若吃了上述這些零食，正餐的澱粉量就要減少，例如飯、麵、蘿蔔糕等都要減量，最後先吃正餐、再吃零食，才不會一下子吃過頭，同時最好都在白天吃，比較不會累積脂肪在身上。

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