菲律賓加強距台最近巴丹島駐軍　陸外交部：不要在台灣問題上玩火

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者魏有德／綜合報導

菲國防長6日表示未來或將增加在巴丹群島的駐軍和軍事設施，由於巴丹群島最靠近台灣的巴丹島距離僅200公里，在過往美菲及菲律賓與他國進行軍演時，也常使用巴丹群島一帶作為主要演訓地點，引起南海周邊國家，尤其是大陸有關方面關注。

▲菲律賓北部偏遠的巴丹島（Batan）距台灣僅200公里。（圖／翻攝自Google地圖）

大陸外交部發言人汪文斌今（8）日表示，中國和菲律賓是隔海相望的鄰國，友好交流是中菲關係史的主流，遠親不如近鄰，睦鄰友好，相互尊重主權與領土完整，互不干涉內政，應是鄰里相處之道。

汪文斌強調，台灣問題是中方核心利益中的核心，是不可逾越的紅線和底線，「菲方有關方面對此應當有清醒的認識，慎重行事，不要在台灣問題上玩火，避免被人利用，禍及自身。」

▲美菲聯合空中和海上巡邏在巴丹群島（Batanes）及西菲律賓海進行。（圖／達志影像／美聯社）

美日韓菲四國曾在2023年11月於巴丹群島及巴拉望島等地舉行聯合軍演，以人道援助和救災訓練為主，項目包含核生化（化學、生物、放射性、核子）訓練作戰、沿海搜救、海防訓練、兩棲作戰和醫學主題專家交流等，藉此強化戰備能力、夥伴關係與聯合戰力。