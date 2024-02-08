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美眾院小組：對台軍售交付部分「恐延至2027年」

▲▼ 美眾議院亞太小組通過「台灣旅行法」。（圖／路透社）

▲美國軍售交付延遲情況嚴重，僅台灣就有19項未完成的武器採購，總額達220億美元。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓7日專電

美國眾議院老虎小組今天向眾院外委會遞交一份報告指出，美國軍售交付延遲情況嚴重，僅台灣就有19項未完成的武器採購，總額達220億美元，部分可能延到最早2027年交付，部分甚至沒有交貨日期。

美國眾議院外國軍事銷售（FMS）「老虎小組」（TIGER Task Force）今天公布軍售流程報告，說明FMS交付情況與建議。報告召集美國政府、國防工業與外國政府，了解軍售交付進程的主要問題並提出改革建議。

報告說，許多軍售案延遲可能影響到美國國家安全。面對中國挑釁的台灣，是重要的安全夥伴。但僅台灣，就有19項已獲國會批准的軍售案尚未完成，總額達220億美元，但要到2027年或更晚才能交付，有些軍售案甚至未指定預計交付日期。

報告坦言，FMS目前運作方式無法因應第二次世界大戰以來最危險的國家安全環境所帶來的挑戰。美國國防工業基礎必須能快速因應威脅，這需要明確且有效的FMS流程。

眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）發布新聞稿表示，報告發布之際，軍售交付延遲危及包括台灣、以色列與烏克蘭等美國盟友與夥伴因應鄰國威脅的能力。

他說，不幸的是，美國國防工業基礎未跟上盟友不斷變化的安全需求，需要認真改革。透過報告對FMS流程的改革，美國可以成為合作夥伴，並在世界各地促進更強大的防禦態勢。

眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）則說，這是美國FMS流程現代化的第一步。從最近的衝突中可知，美國提前協助台灣等合作夥伴與盟友武裝至關重要，希望這些改革將有助於阻止未來的侵略。

眾議員摩爾頓（Seth Moulton）也表示，美國盟友與合作夥伴是抵禦全球對手的第一道防線。隨著世界變得更危險、威脅更複雜，更快速、有效地提供新的軍事能力符合美國自身利益，也符合盟友與夥伴的利益。

眾院FMS老虎小組去年6月下旬成立，這個跨黨派小組由瓦爾茲與摩爾頓領銜，成員包括眾議員希爾（French Hill）、賈西亞（Mike Garcia）、柯羅（Jason Crow）、麥考米克（Rich McCormick）與金映玉（Young Kim）。

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