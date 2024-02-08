屏東燈節「屏東縣民公園+屏東勝利星村」　停車指南看這裡

▲「屏東縣民公園」和「屏東勝利星村」停車資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今天是今年春節7天連假第1天，「屏東縣民公園」和「屏東勝利星村」至2月25日止為「屏東燈節」主要展區，為迎接出遊人潮，屏東警分局規劃交通疏導勤務以維周邊車流順暢，提供停車資訊供民眾參考。

「屏東縣民公園」停車資訊：

一、汽車：

(一)由和生路(台1線)前往，停放附設小汽車停車場(含8格遊覽車停車格)。

(二)由屏東工業區前往，停放於工業六路附設小汽車停車場。

(三)由復興路（台27線）前往，停放於台糖街路邊停車場。

二、機車：

(一)由復興路/復興南路（台27線）前往，停放於附設機車停車場。

(二)由屏東工業區前往，停放於工業六路附設機車停車場。

(三)由台糖街前往，停放台糖街路邊機車停車場。

另到「屏東勝利星村」，可將車輛停放於園區周邊勝利路、中山路、青島街的汽、機車路邊停車格，汽車可停放博愛路與青島街口的屏東勝利星村停車場以及忠孝路與青島街口的青創聚落路外停車場；而機車則可停放位於勝利路與重慶路的機車停車場。



警方表示，屏東市新建5座立體停車場皆已落成啟用，共增加近2000個停車位，民眾可多加利用，並建議使用手機下載「屏東go好玩」、「Qparking」等App，以獲得即時交通狀況及停車資訊。