屏東父子提領300萬現金遭疑遇詐 　誤會了…里港警秒改護鈔

▲里港警分局高樹分駐所警員藍慶賢、趙凱晴到郵局到場了解真相後改護鈔 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉朱姓父子日前午後到高樹郵局臨櫃提領高達300萬元鉅款，郵局楊姓行員察覺民眾提領目的有異，擔憂是遭詐騙集團盯上，立即向轄區里港警分局高樹分駐所通報。

警員藍慶賢、趙凱晴緊急到場了解，一番細問，這才得知父子倆領出這筆錢是自己規劃進行投資，而不是遇到詐騙。

而藍、趙兩員見父子倆提領鉅款要返家，擔心途中遭宵小覬覦發生危險情事，主動以巡邏車跟隨安全護送到家，父子二人對於員警積極維護民眾財產安全之舉表示肯定。

高樹所所長邵軾傑表示，從 113 年 2 月 1 日 22 時至 2 月 15 日 24 時止，為「加強重要節日安全維護工作」期間。為讓民眾安心過好年，警方持續至轄區金融機構進行實地宣導，如發現有疑似詐騙手段情形發生時，行員會第一時間通報警方前往，共同保護民眾財產安全。

里港警分局分局長温基興呼籲，現在詐騙手法千奇百怪，請鄉親們再次確認很重要。如有遇到久未相見的親戚忽然聯絡，也不要任意加私LINE，應提高警覺再次確認，如有接到可疑電話不要慌張，要馬上掛斷電話並撥打110或165報案電話，才不會被騙。