國內線班機20萬座位備戰春節　民航局ABC疏運計畫「視天候啟動」

▲交通部常務次長林國顯(右2)今前往視察松山機場春節疏運。（圖／民航局）

記者李姿慧／台北報導

春節連假明天(8日)開跑，國內線航班提供20.4萬座位應戰，由於春節遇上華南雲雨加上強烈冷氣團攪局，交通部次長林國顯今前往松山機場視察疏運，林國顯表示，除民航局啟動加班機，交通部也協調國防部準備軍機協助疏運；另也要求民航局注意天候，視情況啟動疏運ABC計畫，協助鄉親返鄉過年。

農曆春節為民眾返鄉過節、與家人團聚的重要節日，林國顯今也前往松山機場視察，林國顯表示，此次連假，民航局已協調航空公司增開四波加班機，並請國防部備便軍機協助疏運，今日整體疏運狀況良好。

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林國顯也提醒民航局及松山機場，隨時注意天候狀況，視情啟動疏運ABC計畫，協助鄉親順利返鄉過節團聚。

民航局長何淑萍也表示，今年春節期間，國內航線預計將提供2366架次、20萬4012個座位，其中澎湖、金門、馬祖三處離島管制航線共計提供2038架次、19萬0232個座位，航空公司在運能許可下，也會視狀況機動加開班機或放大機型。

民航局強調，離島委員及縣政府也已設立鄉親服務櫃檯，提供相關服務，與民航局及松山機場共同協助民眾返鄉。