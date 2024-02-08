過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

▲ LINE貼圖小舖獻禮免費下載8組貼圖，快來收藏吧！（圖／記者劉維榛攝）
記者邱晟軒／綜合報導
龍年行大運！LINE貼圖小舖豪送8組免費貼圖，包括《Anden Hud - 轟龍龍賀新年》、《金爸爸 × 人2 厚禮龍年大發》、《LINE MOBILE × 萌系風插畫家齊聚賀金龍年》、《金好運 × 龍舞極陪你過新年（發財必備）》，祝福新年快樂、早上好、晚安問候都實用，趕緊下載一波。
1、《Anden Hud - 轟龍龍賀新年》（立即擁有）
下載條件：加入「Anden Hud」好友，即可下載免費貼圖。
使用期限：30天
2、《金爸爸 × 人2 厚禮龍年大發》（立即擁有）
下載條件：加入「金爸爸」好友，即可下載免費貼圖。
使用期限：180天
3、《【PChome 24h × BOXMAN】龍年祝賀萬用貼圖》（立即擁有）
下載條件：加入「PChome 24h購物」好友，即可下載免費貼圖。
使用期限：90天
4、《樹寶 × 懶散兔與啾先生 訊息貼圖》（立即擁有）
下載條件：加入「國泰人壽」好友，即可下載免費貼圖。
使用期限：180天
5、《金好運 × 龍舞極陪你過新年（發財必備）》（立即擁有）
下載條件：加入「金好運娛樂城(限18)」好友，即可下載免費貼圖。
使用期限：30天
6、《萬事龍如意～小粉獅巨大登場.ᐟ.ᐟ》（立即擁有）
下載條件：加入「第一銀行」好友，即可下載免費貼圖。
使用期限：180天
7、《LINE MOBILE × 萌系風插畫家齊聚賀金龍年》（立即擁有）
下載條件：加入「LINE MOBILE」好友，即可下載免費貼圖。
使用期限：90天
8、《梵克雅寶新年貼圖》（立即擁有）
下載條件：加入「Van Cleef & Arpels」好友，即可下載免費貼圖。
使用期限：90天
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