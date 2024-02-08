過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

LINE在2021年時，新增了「聊天室表情符號」功能，只要長按訊息框就可以選擇自己想要回覆的表情符號。然而，這些表情符號卻獨漏「怒」，因此近日就有網友在臉書發起「要求LINE的表情回覆新增怒」的活動，吸引1.8萬人回覆，而活動主辦人也真的向LINE提案了。